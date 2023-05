Cómo quitar las manchas de tu colchón

Un desayuno en la cama puede ser la pura felicidad, hasta que a alguien se le cae una taza de café. Al rescate: consejos de expertos para quitar las manchas de tu colchón

Relájate. Es muy posible que puedas tratar con éxito las manchas y los derrames de tu colchón como este de la misma manera que lo harías en una alfombra.

By Haniya Rae, Justin Krajeski

Si tan solo pudieras meter un colchón en la lavadora. Como esa no es una opción, consultamos a Brian Sansoni, vicepresidente sénior de comunicaciones del Instituto Estadounidense de Limpieza, sobre las mejores maneras de eliminar las manchas.

Cuando se trata de quitar las manchas de los colchones, siempre debes “atacar las manchas lo más rápido posible para evitar que se impregnen”, dice Sansoni. Usa un quitamanchas. Prepárate para combatir la mancha cuando está fresca con una toalla seca, eliminar el exceso de humedad y después “ataca la mancha con un producto quitamanchas” aconseja nuevamente.

Sansoni nos dice que quitar las manchas de un colchón es similar a tratar las manchas de una alfombra, excepto que, con los colchones, “tienes la opción de usar un protector de colchón que puede ayudarte a protegerlo de las manchas y se puede lavar”.

(Aunque CR no prueba, ni califica los protectores de colchones, también conocidos como fundas, puedes encontrarlos en minoristas como Amazon y Target. Busca marcas como SafeRest y Hollander Sleep Products). “Tener uno es crucial para prevenir que tu colchón sea arruinado por manchas y derrames, ya que típicamente los protectores incluyen una capa de material que es impermeable o resistente a los líquidos”, dice Sansoni. “Piénsalo como tu escudo de seguridad contra las manchas”.

Sigue los siguientes consejos para descubrir las estrategias y los mejores detergentes quitamanchas que necesitas para eliminar manchas difíciles.

Si estás buscando ropa de cama nueva para tu colchón debido a que desastres sucios e inesperados las han estropeado y ya sobrepasan el punto de solo lavarlas, dale un vistazo a las sábanas y almohadas de nuestras pruebas. Si decides reemplazar tu colchón, revisa nuestra guía de compra de colchones, así como nuestras calificaciones completas, donde puedes encontrar más de 230 modelos de colchones que han sido calificados y clasificados para diferentes necesidades.

Cómo limpiar un colchón manchado

Si no tienes un protector de colchón, o si tu protector de colchón falla, nuestros expertos en limpieza comparten cuatro pasos rápidos para combatir un accidente y prevenir que la mancha se impregne en el colchón.

Quita tu ropa de cama inmediatamente. Esto previene que los líquidos se filtren al colchón y se penetren más profundamente. Trata cualquier mancha en tus sábanas con un quitamanchas para ropa lo antes posible, luego ponlas en la lavadora con uno de nuestros detergentes para ropa que han obtenido calificaciones altas en nuestras pruebas, como Tide Plus Ultra Stain Release o Persil ProClean Stain Fighter. Absorbe el derrame de tu colchón. Seca suavemente el área con un paño limpio (uno de microfibra, una toallita o una toalla de papel deben ser suficientes, según los expertos). Añade un poco de detergente líquido. También puedes intentar con un quitamanchas multiusos, pero antes de usarlo, haz una prueba rápida en un área discreta del colchón para asegurarte de que no vayas a arruinar la tela. Cualquiera que sea el caso, solo pon un poco sobre un paño y limpia suavemente el área. Si la mancha aún se ve después de que todo se seque, repite nuevamente. Deja que el colchón se seque completamente antes de poner de nuevo las sábanas o fundas del colchón. Esto podría tardar horas, dependiendo del tamaño del derrame. Recuerda que, aunque la superficie parezca estar seca, aún puede estar húmedo debajo

Tratamientos fuertes para las manchas más desagradables

En general, Sansoni indica usar un paño de microfibra o una toallita, o incluso una toalla de papel que puedes desechar después, para tratar las manchas. Sin embargo, los derrames más grandes requieren tácticas más fuertes de limpieza. Antes de recurrir a un limpiador profesional, prueba las siguientes estrategias.

Orina: Seca lo que puedas con un paño, no lo frotes. Después, rocía un poco el paño con un limpiador de enzimas como Angry Orange o Nature’s Miracle, humedécelo sin saturarlo demasiado. (El limpiador enzimático descompondrá el ácido úrico en la orina para eliminar el color y el olor). Limpia la mancha con el paño. Usa un segundo paño para secar.

Excremento: Una vez que hayas removido cualquier materia sólida, rocía un limpiador enzimático en un paño hasta que esté húmedo, luego limpia el colchón con él hasta que la mancha y el olor desaparezcan.

Sangre: Seca con un paño y agua fría (el agua caliente podría fijar la mancha). Mezcla peróxido de hidrógeno, un desinfectante y un agente blanqueador natural, en un paño nuevo, o en una parte del paño que no se haya usado. Termina rociándolo con un limpiador enzimático y déjalo reposar durante varios minutos para que la sangre se disuelva. Seca con un paño limpio.

Vómito: después de eliminar cualquier parte sólida, espolvorea bicarbonato de sodio sobre el área, esto ayuda a levantar los pedazos sobrantes y absorbe los olores. Deja el bicarbonato de sodio durante 10 minutos, después remuévelo con una aspiradora. Humedece un paño con un limpiador enzimático y limpia la mancha para descomponer aún más la materia orgánica y el olor.

Lodo: Si está húmedo, límpialo con un paño seco. Si está seco, usa una aspiradora. En ambos casos, después humedece un paño ligeramente con agua y seca. Luego usa un limpiador enzimático para eliminar la mancha. (Sigue las instrucciones del limpiador para ver si debes rociarlo directamente sobre el colchón o sobre un paño). Sécalo con un paño. Después de que la superficie ya esté completamente seca, esparce un poco de bicarbonato de sodio sobre el área (suficiente para cubrir la mancha, sin necesidad de más) para eliminar cualquier olor y luego aspíralo.

Vino tinto: Si tienes un producto quitamanchas de vino tinto, pruébalo primero. De lo contrario, seca la mancha con un paño húmedo con agua fría. Si eso no funciona, mezcla una parte de jabón para platos por dos partes de peróxido de hidrógeno, humedece un paño húmedo en la mezcla y limpia la mancha. Después de varios minutos, limpia nuevamente hasta que la mancha desaparezca.

Los mejores detergentes para ropa de las pruebas de CR

Estos limpiadores obtuvieron calificaciones altas en varias de nuestras pruebas de laboratorio, haciéndole frente a varios desastres desagradables y atacándolos sin problema – aceite para el cuerpo, tierra y lodo, e incluso aderezos para ensaladas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.