Enorme mancha solar cuatro veces mayor que la Tierra es actualmente visible a simple vista

La mancha solar AR3310 es una gigantesca área oscura en el Sol que se encuentra actualmente en el borde del disco solar visible. Su tamaño es cuatro veces mayor que el de la Tierra, lo que la convierte en un espectáculo impresionante que se puede observar sin necesidad de un telescopio, aunque, por supuesto, se requiere el uso de equipo de protección, como gafas de observación solar.

Para ilustrar su enorme tamaño, el astrónomo surcoreano Bum-Suk Yeom ha creado una foto que muestra la escala relativa de AR3310 en comparación con la Tierra. Debido a su ubicación actual en el borde del disco solar visible, la mancha solar pronto desaparecerá de la vista, por lo que es necesario actuar rápidamente para presenciar este fenómeno.

Astrónomos y astrofotógrafos de todo el mundo han estado observando atentamente la mancha solar AR3310 mientras ha sido visible, capturando imágenes impresionantes del Sol y de esta gigantesca mancha solar.

Los expertos enfatizan la importancia de utilizar gafas de observación solar adecuadas, similares a las que se usan para ver eclipses, para poder observar de manera segura la mancha solar AR3310 a simple vista. Es fundamental tener en cuenta que el uso de gafas de sol convencionales no proporciona la protección necesaria para esta actividad.

Siguiendo las recomendaciones de Space.com, es esencial ponerse las gafas solares antes de dirigir la mirada al Sol y evitar mirarlo directamente sin protección ocular. Incluso una breve exposición a la luz solar sin la debida protección puede ocasionar daños oculares permanentes. Por tanto, se debe tener precaución y asegurarse de seguir las medidas de seguridad al observar la mancha solar.

NAKED-EYE SUNSPOT: This is sunspot region AR3310. It is rare in that it is large enough to be seen without the aid of a telescope. NEVER LOOK DIRECTLY AT THE SUN with binoculars or a telescope! Even sunglasses are bad. Get some welder's glass #14 from your local hardware shop. pic.twitter.com/HmVAgCXAtu

— Keith Strong (@drkstrong) May 23, 2023