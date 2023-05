Llaman a migrantes de Coahuila y el Estado de México a votar para gobernador de sus estados en el Consulado de Los Ángeles

Por primera vez, los migrantes de los estados de Coahuila y el Estado de México tendrán la oportunidad de votar en persona para gobernador de sus estados en las casillas que se instalarán en el Consulado de México en Los Ángeles este domingo 4 de junio.

El Consulado de México en Los Ángeles dio a conocer mediante un comunicado que podrán ejercer su derecho al voto entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.

De acuerdo con la lista nominal de electores que residen en el extranjero, 72,959 inmigrantes de Coahuila y el Estado de México tienen activo su derecho a votar.

Uno de los requisitos para votar, es contar con una credencial de elector tramitada en algún consulado mexicano y haberse registraron en la lista nominal para emitir su sufragio bajo la modalidad presencial; pero si por alguna razón, no pudieron inscribirse en las listas, con su credencial para votar emitida en el extranjero, pueden ir a sufragar este domingo.

Únicamente quienes tienen credenciales para votar obtenidas en México, no podrán votar presencialmente, si no se registraron en las listas nominales. Es decir que en este caso, debieron haberse registrado previamente en las listas.

La oportunidad de votar de manera presencial es parte de un programa piloto que permitirá a los coahuilenses y mexiquenses votar también en los consulados de Chicago, Dallas, además del de Los Ángeles en Estados Unidos,

En Canadá, podrán votar en el Consulado de México en Montreal. Se seleccionó esas ciudades porque ahí se emitieron más credenciales de elector para los mexiquenses y coahuilenses.

Los resultados obtenidos en este plan piloto permitirán planear e instrumentar el modelo que se llevará a cabo para las elecciones federales y locales del 2024.

Las casillas estarán a cargo de paisanos, funcionarios y personal del INE, representantes de partidos políticos y observadores electorales acreditados.

El Consulado de México en Los Ángeles informó que a la hora de votar, se les solicitará la credencial de elector vigente, se verificará que la persona esté en la lista nominal y se le entregará un código QR para acceder a una urna electrónica.

Según se informó, la casilla será de uso amigable, fácil acceso y cuenta con todas las garantías de seguridad.

“Las electoras y electores coahuilenses y mexiquenses pueden tener la certeza de que todo el proceso de instalación de casillas de votación en los consulados, ha sido meticulosamente cuidado para recibir sus sufragios, porque cada uno de los trabajos y las actividades desarrolladas por el INE, en cualquier nivel de responsabilidad, es de suma importancia para la garantía de los derechos político-electorales de todas las mexicanas y los mexicanos que residen en el exterior”, dio a conocer el Consulado de México en Los Ángeles.

Reacciones

Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), dijo que este domingo es un día histórico, ya que después de tantos años de lucha por lograr los derechos plenos de los mexicanos en el exterior podrán votar de manera presencial.

“Esto es posible gracias a un fallo de 2014 que le instruye al INE (Instituto Nacional Electoral) que ponga en efecto el voto postal, por Internet y presencial para los mexicanos en el exterior”.

Señaló que lo relevante de las elecciones del Estado de México y Coahuila, es que abre la puerta para que en las elecciones presidenciales de 2024, todos los mexicanos que viven fuera de México puedan votar de manera presencial o por Internet, además del voto por correo.

“Es algo por lo que siempre hemos luchado, y es muy importante porque a muchos paisanos se les dificulta todo el trámite que sigue después de obtener la credencial de elector”.

Agregó que el voto de manera presencial abre una puerta muy grande a todos los mexicanos que viven fuera de México en cualquier parte del mundo para participar activamente en la vida democrática como lo hacen los migrantes de otros países.

Observadores electorales

Maribel Solache, quien viene desde San Diego para ser observadora electoral en el Consulado de México en Los Ángeles, dijo que van a ser 30 observadores electorales acreditados por el INE en Los Ángeles.

“Nuestro papel es ser testigos y observar la jornada electoral: cuidar el voto y observar cómo ponen las mesas, las computadoras, las sillas. No podemos interferir ni impugnar porque no somos representantes de partido o funcionarios de casillas, pero sí hacer nuestras anotaciones de lo que veamos y escuchemos”.

Solache dijo que por décadas ha participado en los procesos electorales de México en 1988 fungió como representante de partido, en 1994 fui presidenta de casilla y en el 2000, fue observadora electoral.

“Acá en California he sido ya dos veces observadora acreditada por el INE a distancia. Esta vez lo voy a hacer de manera presidencial, y estoy emocionada porque son gubernaturas muy importantes”, dijo Solache quien aunque nació en la ciudad de México, vivió de los 6 a los 30 años viví en el Estado de México.

“Así que esta elección es muy importante porque de ahí salí para venir a Estados Unidos. A mi nadie me cuenta, porque sé de lo que ha sufrido el Estado de México, pero espero que muchos coahuilenses y mexiquenses salgan a votar. Yo no puedo tomar posiciones partidistas porque mi posición como observadora me lo limita y mi trabajo debe ser neutral”.

Sin embargo, reconoció que no está segura que sea buena idea que el voto sea en los consulados de México porque muchas veces los paisanos no se sienten bienvenidos en estas sedes diplomáticos.

“Nos hubiera gustado que fuera en centros comunitarios, iglesias, escuelas u organizaciones sin fines de lucro”.