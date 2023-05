Pitbull Cruz responde al reto de Ryan García en 140 libras: “No tengo problema para pelear con quien sea”

Ryan García hizo una lista con los posibles oponentes con los que le gustaría subir al ring en 140 libras e Isaac ‘Pitbull’ Cruz fue uno de los elegidos. El mexicano respondió el reto hecho por King Ry y aseguró que no tiene ningún problema en enfrentarlo, siempre y cuando los términos sean buenos.

En una entrevista con Izquierdazo, Pitbull Cruz indicó que debe hablar con su equipo para ver si le conviene subir a 140 libras, pero “no se cierra” a la oportunidad de pelear con García. El mexicano solo pidió que el californiano espere a que termine el compromiso que tiene el 10 de junio y después pueden sentarse a negociar.

“No tengo nada para decirle, como lo he dicho, que se pongan de acuerdo entre empresas y yo no tengo problema para pelear con quien sea. Siempre y cuando sean en buenos términos”, dijo.

“Pues no me cierro a nada. Siempre y cuando, como lo comento, sea con buenos términos, con un contrato que sea 50-50 y yo no tengo ningún problema. Nada más que me deje terminar mi compromiso que tenga en puerta y yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar después de mi siguiente pelea”, añadió.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, a pesar de que perdió con Gervonta Davis en diciembre de 2021, el boxeador sumó dos victorias por nocaut a continuación y podría subir al cuadrilátero nuevamente el 10 de junio. El mexicano posee marca como profesional de 24 triunfos (17 por la vía rápida), dos reveses y un empate.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, perdió su invicto tras ser noqueado en el séptimo asalto por Gervonta Davis. Después de la derrota, King Ry anunció que subiría a las 140 libras y también contrató a Derrick James como su nuevo entrenador para intentar coronarse campeón en la nueva categoría. El mexoamericano posee récord de 23 triunfos (19 nocauts) y un revés.

