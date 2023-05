“Regresen, vivos o muertos”: El desesperado llamado de madres buscadoras a los cárteles mexicanos

En México la desaparición de personas es una trágica realidad, por ello surgieron varios colectivos de búsqueda, que en su camino se han encontrado con varias caras de la situación, siendo el crimen organizado el mayor responsable de los casos. Por eso una madre buscadora, Delia Quiroa del “Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo”, hizo un llamado a los cárteles.

Delia lleva casi 10 años buscando a su hermano, Roberto Quiroa, desaparecido en el estado mexicano de Tamaulipas. Por él y por otras miles de personas desaparecidas, los buscadores piden que “regresen, vivos o muertos”.

Esta súplica les llevó a hacer un pedido a los cárteles mexicanos -que dominan casi todo ese país- para que les permitan buscar a sus seres queridos y cesen los conflictos armados, según informó Univision Noticias.

La mujer compartió una carta con dicho medio en la que escribió directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, del Golfo, del Noreste, Los Zetas Vieja Guardia, de Tijuana, de Juárez, los Salazar, los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. Les pide un pacto que “respete el sepulcro digno de personas desaparecidas y fallecidas”, así como la vida de las familias buscadoras.

Respuesta del presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció respecto a dicha petición, afirmando que estaba de acuerdo con lo que los colectivos buscan, pues su gobierno también desea la paz, informó la agencia EFE.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, indicó.

Respecto al avance del crimen organizado en el país que gobierna, afirmó que los programas sociales que ha implementado han ayudado a disminuir el número de jóvenes que se integran a los grupos criminales. Pese a ello, reconoció que sí existen ataques entre bandas rivales y hacia las Fuerzas Armadas.

Sigue leyendo:

– Investigan el secuestro de una mujer que buscaba a su esposo desaparecido en el noroeste de México.

– Su búsqueda le costó la vida: Asesinan a madre que investigaba el paradero de su hijo desaparecido en México.