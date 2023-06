Claressa Shields y La Diva Cornejo están listas para dar un gran espectáculo en Detroit

La campeona mundial indiscutible de peso mediano Claressa ‘GWOAT’ Shields y la mexoamericana Maricela ‘La Diva’ Cornejo en su primer cara a cara expresaron que están listas para su pelea de este sábado 3 de junio en el Little Caesars Arena en Detroit.

En la conferencia de prensa final, Shields, quien se enfrentaría originalmente a Hanna Gabriels antes de que fuera retirada por dar positivo a una sustancia prohibida, agradeció a La Diva Cornejo por aceptar el desafío y aseguró que demostrará que es la mejor frente a sus fanáticos en Detroit.

“Me enfrento a una oponente más joven, más alta y más inteligente en Maricela Cornejo que en Hanna Gabriels. Quiero agradecer a Maricela por aceptar este reto y venir aquí. Sé que ella siempre está en forma. Va a ser un verdadero derribo en Motown”, dijo.

“Sé que ella dijo que quiere salir y bailar, pero vas a bailar sola. Porque vine a pelear. Ella puede bailar todo lo que quiera, pero yo vine a lanzar y mostrar mis habilidades. (…) Estoy feliz y emocionado por esta pelea. Tengo muchas ganas de montar un espectáculo y demostrar que soy el mejor una vez más”, añadió Claressa Shields.

Por su parte, Maricela ‘La Diva’ Cornejo indicó que está lista para esta gran oportunidad y que la llamada para enfrentar a la campeona indiscutida no la agarró desprevenida, ya que se estaba preparando para otra pelea y está en plena forma.

“Cuando recibí la llamada, me estaba preparando para otra pelea, así que de todos modos estábamos llegando al final del campamento. Esto no es algo de última hora para mí, porque siempre estoy lista. Siempre me quedo en el gimnasio. Vivo, como y respiro boxeo. Estoy lista para esta oportunidad y no hay excusas para el sábado por la noche. (…) Necesita una buena pareja de baile para hacer eso. Cuando llamaron, dije que estaba lista para bailar”, expresó.

“Ser un desvalido no me afecta en absoluto. Voy a ir a poner algo de dinero en mí mismo. Sabía que sería la perdedora. Ella tiene los títulos, así que sé lo que tengo que hacer. No tengo absolutamente ninguna duda en mi mente de que este es el momento perfecto para mí para tomar esta pelea. Algunos pueden pensar que es poco tiempo, pero estoy en plena forma”, declaró.

Claressa Shields, de 28 años, defenderá su título indiscutible de peso mediano y peleó por última vez en octubre de 2022 cuando venció a Savannah Marshall. La campeona de tres divisiones de peso diferentes tiene récord de 13 victorias, dos de ellas por nocaut, sin derrotas.

A su vez, Maricela ‘La Diva’ Cornejo, de 36 años, tiene una racha de tres victorias en el ring y peleó luchado previamente por títulos mundiales en peso mediano y supermediano en 2018 y 2019. La mexoamericana cuenta con marca de 16 triunfos (6 por la vía rápida) y cinco reveses.

