El polémico gesto de los jugadores nigerianos luego de eliminar a Argentina del Mundial sub 20

La Selección de Argentina, dirigida por Javier Mascherano, no pudo pasar de los octavos de final. Luego de hacer una fase de grupos perfecta con diez goles a favor y solo uno en contra, el conjunto sudamericano fue sorprendido por Nigeria en la siguiente ronda.

Declaraciones de Javier Mascherano tras la eliminación de Argentina

“El fútbol es así; a veces te da, a veces te quita y hoy nos ha quitado (…) La vida sigue, nos duele, nos duele en el alma. Creo que hicimos todo como para poder seguir en este campeonato, pero me voy con la tranquilidad de que hoy fuimos nosotros”, dijo Javier Mascherano tras la eliminación de Argentina.

El próximo partido de la Selección de Nigeria será este domingo 4 de junio. El conjunto africano buscará meterse entre las cuatro mejores selecciones del Mundial cuando enfrente al ganador de la serie entre Ecuador y Corea del Sur.

