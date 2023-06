Enrique Bunbury: ‘Ya no habrá giras como las de antes’

Enrique Bunbury pensó que todo estaba perdido cuando, hace unos meses, una extraña afección en la garganta le impidió continuar con la gira con la que celebraba 35 años de trayectoria. Se habló con frecuencia de las dificultades que tenía para cantar en sus conciertos, hasta que un día, abruptamente canceló todos los shows.

Tiempo después, y luego de someterse a análisis exhaustivos, se descubrió que la causa de su mal era estar en contacto con el glicol, una sustancia que despide el humo artificial que se usa en los escenarios. La esperanza volvió a la vida del cantante español, que mientras estuvo “inactivo”, se dedicó a producir música y a escribir un libro de poesía.

Y hace unos días anunció su regreso, pero bajo sus propios términos. Serán solo 10 conciertos, cinco en América Latina, cuatro en Estados Unidos —incluidas Los Angeles y Nueva York—, y uno en Madrid. Trae consigo “Greta Garbo”, un disco con ritmos luminosos y hasta bailables, algo no se había escuchado en las últimas producciones del artista. En una conversación que pidió hacer por escrito, abordó este tema, lo que le dejó esta experiencia y de cómo serán sus próximos shows.

En el tiempo que estuviste fuera de los escenarios estuviste componiendo y grabando. ¿Qué otras actividades te mantuvieron “cuerdo”? ¿Cómo te sobrepusiste a ese momento tan traumático, como tú lo describes?

Ha sido un año complicado, desde luego. La cancelación de todos los shows y compromisos dejó un vacío enorme. Por un lado todo el equipo técnico y los músicos viajaron de vuelta a España y yo volví a Los Angeles, a replanteármelo todo. Mientras me hacía tests y pruebas para descubrir el origen del

problema. Empecé poco a poco a reestablecer mi actividad, con el poemario (MicroDosis) y terminé de componer las canciones que forman parte de este nuevo álbum.

Las nuevas circunstancias también necesitaron de un cambio de perspectiva y cambié de management para las nuevas aventuras que emprendía. Por supuesto, el yoga y la meditación han sido compañeras de viaje, no solo en estos últimos meses. Llevo años practicando y son de gran ayuda, al menos para mí lo han sido.

¿En algún momento perdiste la esperanza de volver a pisar un escenario?

Sí. La esperanza estaba totalmente perdida para mayo de 2020. Al cancelar todo pensé que nunca más subiría a un escenario y de alguna manera, me hice a ello. Pensé que ya había hecho muchísimas giras y conciertos, que había pisado los mejores y peores escenarios y que no pasaba tampoco demasiado si encauzaba mi carrera en una dirección que me emociona mucho y que es la base de todo. La creación es algo que a día de hoy me sigue fascinando y me siento privilegiado pudiendo continuar con mi pasión.

¿Cuál fue tu reacción cuando se determinó que la causa de tu mal era el gas que se usa en los escenarios?

Fue un alivio. Por un lado, saber que el mal no habitaba en mí, que no tenía una enfermedad que me supusiera limitar mi actividad diaria. Por otro lado, tuve momentos de rabia, sabiendo que las empresas que proporcionan el humo esconden sus componentes e incluyen elementos químicos y tóxicos que no son saludables ni seguros.

Encuentro “Alaska” muy luminosa (palabra de moda) y optimista. Por un tiempo tu música me pareció bastante introspectiva. Pero esta pieza en particular, incluso el video, es muy ligera y hasta alegre. ¿Tú qué piensas?

Me gusta lo que dices porque sí, es reflexiva y profunda a la vez que ligera y luminosa. Me gusta porque no soy conocido precisamente por hacer canciones así. Es una nueva cara que no había ofrecido hasta ahora. Además, creo que es una buena canción. Pero bueno, eso finalmente quizás deba decidirlo el público. Ojalá la estén disfrutando.

He leído que “Greta Garbo” es tu disco más personal. Sin embargo, yo encuentro que tu música en general es bastante personal. ¿Qué hace a Greta diferente de tus otras producciones?

Cierto, así es. Pero en los últimos años venía realizando una serie de discos que tenían un contenido más social, mirando hacia afuera, al mundo que nos ha tocado vivir. Por eso, se puede decir que Greta Garbo es mi disco más personal en años. Además, las circunstancias que rodearon la composición de este disco le han dado un componente más profundo y sensible.

¿Piensas retomar la celebración de los 35 años de tu carrera o esta nueva gira estará centrada en “Greta Garbo”?

La verdad es que no tengo planes de retomar las giras. En principio, mi idea es hacer unos pocos shows, muy escogidos, en distintas ciudades y muy separados en el tiempo. Nada que suponga comprometerme a estar tiempo fuera de casa y con la angustia de ofrecer tanto cada noche. Prefiero hacer muy pocos shows y entregarme totalmente. Concentrarme en la calidad más que en la cantidad.

¿Greta Garbo será un disco completo? ¿Con cuántos temas?

Es un disco a la antigua usanza, grabado en cinta analógica, sin claqueta, tocando todos los músicos a

la vez, sin plug ins de ordenador, mezclando directamente a cinta. Así la duración del mismo viene dictada por la capacidad del vinilo 45 minutos, diez temas. Creo que la capacidad de atención es muy importante y los discos más extensos pierden la atención del oyente.

Respecto de tus libros MicroDosis y Exilio Topanga, veo que han tenido éxito. ¿Te lo esperabas? Sobre todo porque las nuevas generaciones leen cada vez menos.

Ambos discos han superado las dos ediciones y llegaron al primer puesto de ventas de poesía. Es un halago muy grande y me siento honrado por el recibimiento. Pero sobre todo, sabiendo que los comentarios que me llegan de prensa especializada y público son muy positivos. Es cierto que las nuevas generaciones leen menos, porque tienen más distracciones. El teléfono e internet, sobre todo. Además de video juegos y demás ocio online. Leer es uno de los mayores placeres y fuente de saber y

conocimiento. Además de la vía más segura para un pensamiento libre y crítico.

¿Cómo van a ser tus conciertos ahora que estés de vuelta?

Vamos a hacer unos pocos conciertos a finales de año. Cinco. Y el año que viene, en verano haremos otros cinco. Nada más. No habrá giras como las de antes.