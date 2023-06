Judith Owen, ven y tómalo, sin disculpas

Sacado de la larga incertidumbre y el encierro pandémico, el nuevo disco de Judith Owen “Come on and get it” (Ven y tómalo) es un más que un homenaje a las intérpretes que desafiaron los convencionalismos de los 40’s y 50’s.

Disponible en vinilo desde principios de este mes, el disco trae una insinuante selección de melodías como Blossom’s Blues, Satchel Mouth Baby, I Didnt like It The First Time, Tess Torch Song y He’s a Tramp entre otras, hechas populares por artistas femeninas quienes le cantaban al sexo cuando apenas les era permitido hablar sobre romance.

Owen, quien ha sido llamada una ruda (badass) del blues, deja claro que si algo define a este vigésimo tercer álbum bajo el sello Twanky es que no pide disculpas por temas atrevidos y entretenidos.

“No quise hacer algo muy pesado sino por el contrario más bien revivir lo que significaron para mí desde joven con los discos de mi padre”, explica la artista sobre el origen del material.

Lo que resultó sin embargo es más bien un testamento de rebeldía y empoderamiento femenino en el que incita y excita sin complejos a su audiencia.

Tras su desparpajado show en The Rose Sun en Sunset, Owen nos cuenta el origen de su amor por el género: “Pese a ser un exitoso intérprete de ópera y estar inmerso en el mundo clásico siempre me inculcó el gusto por el Jazz”. Eso y la difícil imagen de una madre enferma asentó una independencia como mujer y como artista que no abandona.

“Lo que siempre he tratado de hacer desde que inicié mi carrera es ser auténtica a mí misma”, afirma Owen, a quien su propio estilo la llevó a convertirse en una productora independiente que lleva ese mismo carácter imbuido en su arte.

“Nunca más quise repetir la terrible experiencia de tratar de complacer a un ejecutivo de Capitol Records por más de un año, por lo que decidí hacer algo que se iba a terminar convirtiendo en la forma de trabajar de toda la industria de todos modos”, dice sobre la forma en que hoy en día se produce y comercializa la música.

La cantante junto a los músicos que la acompañan en sus shows./Cortesía

Su show, como ella misma, es irreverente y asertivo pero dulce al mismo tiempo, cargado de momentos de doble sentido pero sin pretensiones, con lo que tiene buena parte de la ruta hacia el éxito asegurada desde el comienzo.

“Mujeres en sus 20’s me piden consejos sobre cómo ser así, seguras de sí mismas… y a muchas en sus 40’s que enfrentan el dilema de que la sociedad las convierte en invisibles, les digo que eso no es sino un mito, pura m…. “, afirma.

Grabado en New Orleans, la segunda casa (además de Los Ángeles) de esta galesa enamorada del jazz, en el disco participan músicos de gran factura como Jason Marsalis, Donald Harrison Jr., Charlie Gabriel, Nicholas Payton, David Torkanowsy, Kevin Louis, Evan Christohper y Ricardo Pascal entre otros.

De acuerdo con su agente, el nuevo álbum ha tenido más de 1 millón de reproducciones y 600,000 vistas en video.