Kim Cattrall hará una aparición en el final de temporada de la serie “And just like that”

Los fans de la serie de televisión “Sex and the city” están muy emocionados, ya que después de múltiples esfuerzos por parte de Casey Bloys (director de HBO y Max) la actriz Kim Cattrall hará una pequeña aparición en el final de la segunda temporada de “And just like that”, el show considerado como la secuela del exitoso programa que ella protagonizó junto con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis.

En la escena del episodio, Samantha Jones (Cattrall) se encuentra en Londres y habla por teléfono con Carrie Bradshaw (Parker). Cabe mencionar que durante la grabación de la secuencia Kim no tuvo en ningún momento interacción con alguna de sus ex compañeras de reparto.

La renuencia de Kim Cattrall a volver a interpretar ese personaje en todos los capítulos de “And just like that” se debió a que ella quería hacer otra película basada en la serie y no un programa de televisión, además de que su relación con Sarah Jessica Parker fue empeorando con el tiempo. Los fans pedían al menos una aparición de Samantha en la nueva trama, y ahora podrán verla en el episodio final que estará disponible en agosto.

