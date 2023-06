Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 1 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 642,850 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,017,631 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 642,850 likes.

2- Ángela Aguilar: 62,380 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 9,169,769 personas que la siguen día a día. Esta vez,su publicación ha recibido 62,380 likes de su comunidad. Esto publicó la afamada instagramer en su cuenta.

3- Irina Baeva: 42,808 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 3,888,776 seguidores. En su última publicación, Irina Baeva ha conseguido un total de 42,808 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Barbie vibes __make up & hair. @geraldstylist @joseaalvm1” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

4- Ninel Conde: 35,290 Likes

Ninel Conde sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,688,294 seguidores. En su cuenta (@ninelconde), la artista es famosa por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recogió 35,290 me gusta. “I am grateful to be alive……..#grateful #peace #succes #bikini #tulum #tulumoutfit #trend #love #fy #fypage #picoftheday #ninelconde #almarey #positivevibes #mexico #secretosdelasindomables #dior #cartier”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

5- Maribel Guardia: 34,386 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,055,157 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 34,386 likes. “#felizcumpleaños @victoriaruffo Gracias por las sonrisas a pesar de que han sido tiempos difíciles para las dos. Larga y bendecida vida rodeada del amor de todos los que te amamos #happybirthday Si Dios está con nosotras quien contra nosotras #diosesbueno”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

