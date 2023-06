Paige Spiranac reclama que su imagen ha sido ‘sobresexualizada’ y pide apoyo para las mujeres en el golf

El nombre de Paige Spiranac no solamente está ligado a la práctica del golf profesional, a la que se dedica y es destacada, también por su belleza y posados en el modelaje.

La deportista se exhibe regularmente a través de sus diferentes plataformas sociales por donde la siguen más de 3 millones de usuarios, pero por sus atrevidos posados se la llega a asociar más por su belleza que debido a sus éxitos en un deporte que ha sido históricamente dominado por el sexo masculino.

Por este motivo la propia Spiranac ha hablado públicamente para decir ‘basta’ ante lo que considera una imagen tergiversada de ella como persona, asegurando que ha sido sobresexualizada y olvidado sus méritos en el golf.

View this post on Instagram

En declaraciones al podcast Straight Fire, reclamó que se confunde su faceta como modelo con la de golfista y algunas personas han intentado faltarle el respeto:

“A veces simplemente no hay un nivel de respeto por todo lo que he pasado, y si no hubiera hecho esto, ellos ni siquiera estarían haciendo esto ahora. Ni siquiera tendrían un trabajo sin todas las dificultades que He enfrentado y el camino que allané para ellos”