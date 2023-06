Usando biker shorts negros Danna Paola se muestra después de sus rutinas de ejercicios

Danna Paola cuenta con buena condición física, pero para ello realiza varias veces a la semana ejercicios en aparatos. Ahora compartió en sus historias de Instagram una selfie en la que aparece en el gimnasio, usando un conjunto de top y biker shorts negros y posando en el piso después de sus rutinas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante se dispone a disfrutar del verano y ya anunció las fechas de su gira Xt4s1s por Estados Unidos, con la que se presentará en concierto en ciudades como San José, Phoenix, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y Miami. Ella publicó el calendario y escribió: “MI PRIMERA GIRA X ESTADOS UNIDOS 🖤✨ no puedo esperar más para vernos y cantar juntos x primera vez. UFFFFFF 💚”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Danna Paola promociona actualmente un nuevo sencillo, pero en éste es la invitada. Se trata de un dueto con Sofía Reyes titulado “tqum”, cuyo video lleva más de tres millones de vistas en YouTube a días de su estreno. La canción es del género dance y en el clip ambas artistas aparecen a bordo de un avión.

