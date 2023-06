Boxeadora y estrella de OnlyFans publica captura de pantalla que deja expuesto a Weston McKennie

A través de las redes sociales, la boxeadora y estrella de OnlyFans, Astrid Wett lanzó una dura crítica y dejó expuesto al futbolista estadounidense Weston McKennie luego de que se concretara su descenso a la segunda división con el Leeds United en la Premier League de Inglaterra.

La modelo se valió de su cuenta en Twitter para compartir una imagen en la que demuestra como el mediocampista estadounidense estuvo muy pendiente y dando like a cada una de las publicaciones de la británica en Instagram.

No conforme con eso, la férrea fanática del Chelsea aprovechó la oportunidad y reveló que McKennie era un fiel suscriptor en su cuenta en OnlyFans y quizá, este habría sido uno de los motivos por el cual la temporada del futbolista no fue buena. “No me extraña que haya tenido una temporada de mierd* en el Leeds United. Estaba demasiado ocupado suscribiéndose y dando me gusta a mis fotos”, publicó Wett junto a las en capturas de pantalla.

Tras el Mundial de Qatar 2022, en el que McKennie llegó a los cuartos de final con la selección de Estados Unidos, el mediocampista abandonó en forma de cesión las filas de la Juventus de la Serie A de Italia y aterrizó en Inglaterra para jugar en el Leeds United de la Premier League. Con el conjunto inglés tampoco pudo destacar. El derecho de 24 años jugó 19 encuentros, 16 de ellos como titular y sólo pudo aportar una asistencia. El club terminó en la posición 19 con 31 puntos.

Wett, de 23 años, es una controvertida hincha del Chelsea que también es conocida en redes sociales por la venta de contenido explícito para adultos y posee más de 265,000 seguidores en TikTok y más de 400,000 en Instagram.

Actualmente, se dedica al boxeo tras ser firmada por MisFits Boxing de KSI y tiene marca de 2-0 en su récord boxístico, venciendo a al tiktoker Keeley Colbran y AJ Bunker. En las últimas semanas, fue tendencia en redes sociales por irse a los golpes en una rueda de prensa con otra modelo de OnlyFans, a la que luego le destrozó el automóvil.

