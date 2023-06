Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 2 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 1,301,288 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,048,044 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que logró 1,301,288 me gusta.

2- Maluma: 756,269 Likes

Seguido de Cazzu llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,115,181 followers. Esta vez,su publicación ha recibido 756,269 likes. Esto publicó este popular instagramer en su cuenta.

3- Natti Natasha: 332,484 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 36,615,644 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha conseguido un total de 332,484 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Hoy comparto con ustedes un video que viene cargado de mucho sentimiento, amor y lealtad a esas personas que AMAMOS sin importar la situación. #Lafaltaquemehaces ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Becky G: 215,949 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,116,220 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es famosa por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recogió 215,949 me gusta. “GUYSSSS my song “The Fire Inside” from @flaminhotmovie is out now!!! This song and project mean so much to me Estoy super emocionada y lista para que disfruten de la película ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

5- Ángela Aguilar: 142,608 Likes

Por último, cerramos este ranking con Ángela Aguilar, la artista con una comunidad de 9,170,547 followers en Instagram. Sus posteos en (@angela_aguilar_) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 142,608 me gusta. “#PiensaEnMi YA está disponible en todas las plataformas digitales!!!! También ya estrenamos el video oficial en @youtube Gracias a @iann_dey por este hermoso vestido ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

