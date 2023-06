Operación limpieza en el PSG: Sergio Ramos anuncia su salida

El París Saint-Germain parece estar en un proceso de renovación y tras confirmar la salida de Lionel Messi hace unas horas, el segundo en seguir sus pasos fue el defensor español Sergio Ramos. A través de su cuenta en Twitter, el veterano futbolista manifestó que este fin de semana jugará su último encuentro y pondrá fin a su periplo en el conjunto francés después de dos temporadas.

“Tras llegar a París el 8 de julio de 2021, ‘SR4’, un auténtico profesional, ha aportado experiencia, disciplina y espíritu competitivo, impulsado por el sentido del sacrificio y el hambre de ganarlo todo (….) Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente todo lo mejor para el resto de su carrera”, se lee en un comunicado colgado en la web oficial.

El futbolista de 37 años finalizaba contrato en 28 días, pero no llegó a un acuerdo con la institución. Después del mensaje de los parisinos, Ramos confirmó que pasará a ser agente libre después de disputar el último encuentro de la Ligue 1 ante el Clermont.

“Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa, pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí”, inició. “Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡AllezParis!”, añadió.

Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡#AllezParis! ❤️💙 @PSG_espanol — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

El exdefensor del Real Madrid pone fin a dos años de estadía en Francia, al igual que Lionel Messi, cuyo entrenador Christophe Galtier confirmó en rueda de prensa el lunes que no continuaría. Ambas figuras expiraban su vínculo contractual el 30 de junio y no pudieron llegar a un acuerdo para la renovación.

En el caso de Ramos, reportes indican que el PSG le había ofrecido un año más de contrato, pero reduciendo su salario a la mitad y pagando el otro 50 % en objetivos por partidos jugados y títulos ganados. El español cobraba poco más de $12 millones de dólares y con la nueva propuesta contractual vería disminuidos sus ingresos netos a $6 millones.

Sobre el futuro del defensa no se tienen noticias claras, pero rumores lo ponen en una situación similar a la de Karim Benzema y ‘La Pulga’, quienes habrían despertado interés en el fútbol de Arabia Saudita. Ramos se despide del conjunto parisino tras 57 partidos en los que anotó cinco goles y con un largo récord de 35 compromisos invictos en los que no perdió desde el 28 de noviembre de 2021 hasta el 1 de enero de 2023.

