Pareja de Eduin Caz presume recámara de su bebé en medio de rumores de que ya nació

En la última semana Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha acaparado los reflectores por sus conciertos, por la lamentable muerte de su abuela, pero también porque se filtró información de que su tercer hijo ya había nacido.

Pese a la fuerza que tomaron los rumores, el exitoso intérprete negó de forma categórica que su bebito hubiera nacido a finales de mayo, al asegurar que el parto está programado para el sábado 10 de junio.

“Todavía no, todavía no. Todavía no ha nacido”, respondió tajante en una entrevista que otorgó al programa ‘Venga la Alegría’.

Aunque se podría pensar que estaba jugando al despiste, unos recientes videos de Daisy Anahy, a quien se refirió como su ‘exesposa’ en una entrega de premios, confirmarían sus dichos, pues se le ve acomodando la que será la primera recámara de Christian, el nuevo integrante de la familia Caz.

El primer dormitorio de su bebé cuenta con varios elementos alusivos a la infancia, tal y como lo pudimos apreciar en un video compartido por la propia Daisy en Instagram Stories, lo que ya convirtió ese espacio en uno de nuestros favoritos de su lujosa casa.

“Ya solo termino de acomodar el cuartito y les muestro cómo quedó todo”, fue el texto con el que la futura mamá acompañó su material.

Por lo que pudimos notar, la recámara está confirmada por una cama con ropa de cama de dinosaurios y por una pared con montañas nevadas, dinosaurios, jirafas, entre otros elementos.

Está claro que esa cama no será en la que dormirá Christian, sino que la suya se ubica a un costado. Se trata de una cuna en tonos claros y ubicado justo un costado del vestidor.

La pared más cercana a la cuna fue decorada con un letrero luminoso con la imagen de un dinosaurio y con el nombre de Cristian. Debajo incluyó un letrero en inglés con otro dinosaurio y la leyenda Little Man Cave.

Así luce la zona de cuna del cuarto de Eduin Caz.

No cabe la menor duda de que Daisy y Eduin saben cómo consentir al futuro nuevo integrante de la familia, quien en cuestión de una semana llegará a sus vidas para darles una gran alegría.

