Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de junio de 2023

SAGITARIO

Días grises y otros en los cuales andarás en un mundo muy pensativo, sueños y anhelos por cumplir sin embargo tendrás que ponerte las pilas y dejar de flojear pues los mejores años de tu vida podrían pasan sin darte cuenta. El mes de junio inició con muchas expectativas sobre lo que quieres y deseas en tu vida, no hagas caso a chismes de personas que solo buscan afectarte y que te tienen demasiada envidia. Ten cuidado con amistades del pasado las cuales podrían aparecer nuevamente meterse en tu vida y terminar dañando cuestiones importantes. Amor de una noche está por aparecer, no aflojes tan pronto y llévate las cosas más tranquilas o de lo contrario podrías sufrir demasiado, estas en una etapa en la cual podrías enamorarte mucho. Recuerda cuantos vales y lo que mereces para ser feliz, no te rebajes ya jamás nunca por nadie. Cuidado con chismes, has ganado demasiado enemigo sin darte cuenta, hay demasiada envidia y lo que a ti te hace feliz a ellos los hará triste, no dejes que su mala voluntad y mala leche te afecte, déjalos que se quemen en su infierno, tu disfruta y no voltees a ver atrás mira que ya dolió mucho el pasado.

CAPRICORNIO

Cuida la parte de tu economía pues gastos tontos te pondrán mal en tu bolsillo. Un gran amor está por comenzar en caso de estar soltero sin embargo podría repetirse ciertos patrones de conducta de tu pasado, no dejes que eso te vuelva a dañar y trata de aprender de cada golpe. No es momento de mendigar cariño ni amor a nadie, es momento de quererte lo suficiente y darte el valor que tienes como persona. Vienen cambios importantes en tu economía, los cuales tendrás que analizar a la brevedad posible pues dichos cambios mejorarán mucho tu bolsillo. La vida te compensará con una oportunidad de viaje y también con un evento en el cual podrían surgir propuestas laborales. Traes en mente un negocio o cambio laboral, hazlo y ya no dejes nada en tu cabeza, ese siempre ha sido el problema, pensar demasiado y no concretar cada uno de tus sueños. Hay muchas posibilidades de una separación dentro de la familia, podría surgir un divorcio a causa de malos entendidos, infidelidad, chismes de terceras personas. Vienen demasiados cambios en los cuales se te quitará lo ingenuo y sabrás que decisión debes de tomar pues has andado algo perdido o perdida al no saber qué hacer con cuestiones que tienen que ver con amor y trabajo.

ACUARIO

Cuidado con un accidente o caída. No dejes ciclos abiertos o podría regresar tu pasado a lastimarte, la vida es corta si sigues quejándote y lamentándote demasiado, cierra el baúl de los recuerdos y comienza a pensar en tu presente que es lo único verdadero que posees. Es momento de tener confianza en ti mismo y de no hacer caso a comentarios mal intencionados de personas que solo buscan mirarte en el piso. Ten cuidado con los amores de una noche los cuales podrían entrar en tu corazón y será complicado sacarlos de ahí. Tu buena voluntad y buenos deseos te harán crecer demasiado en el amor, no busques demás pues encontrarás, vienen días de muchas dudas sobre todo en el amor en caso de tener pareja, si no sientes confianza por quien tienes a lado no tienes por qué seguir perdiendo tu tiempo. Cambios de conductas en amistades pues una que otra se alejará y desconocerás el motivo, hay chismes de por medio y siente ventaja de tu parte hacia él o ella. Hay una persona de tu pasado que podría regresar en cualquier momento si no te interesa no le des alas porque podrías salir lastimando a quien no lo merece. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar así que aprovéchala y juega lotería. No te metas en asuntos que no te corresponden y menos si nadie pidió tu opinión o de lo contrario podría surgir un mal entendido y ganarte enemigos que no necesitas.

PISCIS

Hay momento en los cuales no sabes qué camino tomar, vienen sueños premonitorios que te van a indicar cuestiones que están por suceder. Hay una amistad que necesitará mucho de tu apoyo pues en cualquier momento terminará su relación amorosa, es bien cabeza hueca y a pesar de que le has dado muchos consejos ha hecho lo que le da su gana, no importa, para eso están los amigos y deberás de apoyarla en la decisión que decida tomar así sea regresar con la persona que le dañó su vida. Cuida la parte de espalda baja, rodillas y cabeza pues podrías sufrir ciertos dolores, recuerda que todos esos achaques son consecuencia de tus pensamientos negativos, sueños frustrados, envidias, reproches y demás, limpia tu vida siendo más positivo y sin darte cuenta mejorarás en muchos aspectos. Date la date la oportunidad de pensar un poquito más en ti, de consentirte, de cuidarte, de ver por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Cuidado con seguir esperando algo que no va a llegar, deja de esperar algo que quizás jamás llegue y empieza a vivir tu vida como te venga en gana, días muy buenos en los cuales reflexionarás sobre lo que has hecho en tu vida.

ARIES

Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes, pero no descuides esa parte que te hace feliz a ti porque el hacerlo podrías dejar de ser tú. Es posible que recibas visitas inesperadas en próximas fechas. Jamás pagues con el mismo precio recuerda que no eres igual que esa gente. Este mes de junio deberás de pensar sobre qué es lo que quieres y deseas en tu vida, te has perdido en el camino, ya es mitad de año y no has logrado concretar tus metas y tus sueños, hay días en que despiertas con todas las ganas y el ánimo de lograr todo lo que deseas pero cuando llega la tarde tus sueños se desvanecen, busca una motivación que te haga concretar lo que deseas y pensar Por Primera Vez en ti. Podría llegar una persona a tu vida en cualquier momento si estás soltero o soltera aprovecha esta oportunidad porque posiblemente no se vuelva a repetir. Podrías sentir miedo de muchas cuestiones que están pasando en tu vida, desde el área laboral hasta el área sentimental. Es momento de concretar eso que traes en tu cabeza, deja ya de darle vueltas al asunto y si esa persona te anda lubricando el asunto pues hazlo saber y que sea lo que tenga que ser, así ya no andarás perdiendo tu tiempo en tonterías.

TAURO

Cambios drásticos en los cuales vienen desprendimientos muy importantes pues comenzarás a soltar a esas personas que traías como una carga y te dañaban, personas que robaban tu libertad y también parte de tu oxigeno sin aportar nada a tu vida. Ten cuidado con las personas que te rodean porque te tienen mucha envidia con su mala energía han logrado que muchos de tus sueños se vengan abajo y tus proyectos no terminen de concretarse. Un accidente en la familiar y un amor imposible que podría tener un encuentro contigo. Viene un cambio importante el cual te beneficiará económicamente mucho. En tu trabajo debes aprender a lidiar con personas que no te caen bien, no pasa nada es parte de la vida simplemente no opines ni te metas en problemas que a la larga pueden afectarte en el área laboral. Es importante que no vuelvas a tu pasado o de lo contrario podrías salir dañado, en el amor mucha incertidumbre al no saber si estas o no con la persona correcta, sus hechos te mostrarán si es o no la persona correcta. Debes de poner en orden tus sentimientos y lo que quieres y hacia dónde vas, la vida te premiará todo tu esfuerzo y tarde o temprano te devolverá todo lo que has sufrido y quizás esperado. Ya no es momento de pensar en lo que ya fue o no tiene solución, es momento de buscar nuevas opciones y realizar los cambios necesarios para lograr tus objetivos de este año y de tu vida.

GÉMINIS

Algunas ocasiones te preocupas demasiado por quien no hace ni ve nada por ti. Trata de no martirizarte tanto en tus pensamientos, todo tiene una hora y un día si varias cuestiones no han llegado es porque no es momento que así sea. No trates de aparentar algo que no eres para agradar a las personas que te rodean muéstrate tal cual si les gusta bien y si no será problema de ellos. Hay una amistad tuya que podría comenzar a sentir amor por ti si no te interesa no le des entrada ni la confundas hay que dejar en claro las cosas desde un inicio para evitar lastimar a los demás. En el amor vienen frutos muy buenos y consolidación, un embarazo muy pronto en la familia. Grandes posibilidades de emprender un viaje, pero para eso deberás de poner mucha atención en tus finanzas las cuales no han estado del todo bien, gastas demasiado y te vas comprando y comprando sin darte cuenta. Muchas cuestiones de tu pasado retornan y con algo de dolor. Suelta todo eso que te ha hecho daño y afectado. Ten mucho cuidado en que gastas tu dinero porque vienen gastos que se podrían salir de control debes de tener un ahorro por cualquier problema que se presente en el futuro.

CÁNCER

Traerás muchos pensamientos encima, si antes dudabas de la persona que tienes a tu lado, tu mente se comenzará a aclarar y empezarás a comprender muchas cosas, la relación se hará más sólida y entenderás que es el momento de un paso más grande. Este mes de junio deberíasde enfocarte en tus metas y tus sueños y dejar de perder el tiempo o seguir apostando por cuestiones que no te deja nada de provecho. Hay amistades falsas que te andan rondando, con las que sales de fiesta, con las que platicas a diario, que solo buscan aprovecharse de ti o sacar algo de provecho, que se te quite lo menso, no puedes confiar en todas las personas que te rodean porque hasta tus propios amigos inclusive tu propia familia te envidia. Dios no te abandonará en ese sueño, pero sino inicias al 100 este mes será difícil salir adelante y cumplir tus metas. Deja que el mundo ruede tú has tus cosas y que te valga lo que las demás personas hacen con su vida. No vuelvas a dudar de tu capacidad de concretar lo que desees, nadie dijo que sería fácil, pero saldrás adelante y de la mejor forma. Viene un amor prohibido el cual te robará el aliento y te hará madurar demasiado al punto de saber que sí y que no quieres en tu vida.

LEO

En este mes de junio tu carácter estará muy sensible y sin darte cuenta con tus palabras podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti, bájale 3 rayitas a tu humor que sin darte cuenta estás lastimando a quien no lo merece. Noticias que tienen que ver con amistades aparecerán y un evento de blanco llegará en próximas fechas. Llamada o mensaje de expareja o amistad que pedirá consejo. Si tienes hijos ellos podrían necesitar que los veas también como amigos, necesitan más confianza. Debes de aprender a no contar más tus planes a personas envidiosas que podrían echarlos a perder cuando menos lo esperes. Aprende a cuidar tu autoestima y a no permitir que nadie te haga sentir menos vales mucho y no mereces vivir en el suelo por nadie. En estos días podrían surgir sueños premonitorios que te indicarán eventos que están por suceder. Hay una amistad tuya de piel blanca que ha estado hablando mal de ti a tus espaldas en próximos días recibirás una señal de quién se trata. Te llegará una sorpresa en próximas fechas. La vida no ha sido fácil para ti, pero has logrado lo que has querido y te has merendado lo que te ha venido en gana, es momento de sentar cabeza y empezar a mirar las cosas de una manera más madura.

VIRGO

Días de mucha reflexión y de pensar en cambios laborales. Cuida tu estómago y no consumas alimentos irritantes que podrían ponerte mal e inclusive ir a dar al hospital. Es momento de creer en ti, de confiar en ti y de agradecer a la vida lo que eres y lo que tienes, no te quedes con ganas de nada y disfruta los buenos y malos momentos. Vienen días cargados de felicidad y de armonía en la familia y con tus amistades, vive cada día como si fuera el último y no te olvides de demostrarle a tus seres queridos lo importante que son para ti. Podrías encontrarte dinero en cualquier momento o podría llegar a ti de diversas maneras aprovéchalo pagando tus deudas. Grandes oportunidades de empleo y mejoras salariales te van a beneficiar mucho. Ten cuidado con tu salud no vale la pena arriesgarla por algo que no te deja nada de provecho. Familiares llegan de visita. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que sino logras concretar nada ahora jamás lo harás. Días de mucha reflexión y problemas de insomnio que deberás de atender a la brevedad posible. Si ya tienes una relación podrías entrar en cuestiones de celos e infidelidad la cual traerá muchos problemas y más desconfianza, pon las cartas sobre la mesa con tu pareja y no dejes nada guardado, es momento de expresar lo que ambos sienten.

LIBRA

El amor florecerá y traerá buenas noticias sino tienes pareja la llegada de persona piel blanca te alegrará muchos tus días. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, basta de confiar tanto en las demás personas porque al final terminan lastimándote es momento de crear un escudo protector el cual reprima cualquier daño que te quieran hacer. La vida ha sido dura, pero les encontrado forma y has salido a flote, no cobres venganza de quienes te dañaron la vida se encargará de ponerlos en el lugar que ellos merecen. Llegada de dinerito extra y oportunidad de un viaje muy bueno que te dejará gran aprendizaje. Hay una persona que tiene entre 30 y 45 años la cual te dará un consejo de vida tómalo en cuenta porque te servirá para crecer tanto en el área económica como en tu área sentimental. Trata de no dañar a nadie porque si lo hacen contigo el golpe de ellos hacia ti será más fuerte. No pongas en un trono a quien no se lo merece, no mendigues amor ni supliques cariño, no estas para bajarte de nivel y menos por alguien que no movería ni un solo dedo por ti. No permitas que nadie se meta en tu vida más que tu familia y las personas que te dan para el gasto al final tú decides cómo vivirla y cómo pagar tus karmas.

ESCORPION

Vienen cambios muy fuertes en tu vida que deberás de atender a la brevedad. Cambias de ciudad y comienzas y ciclo cargado de energía y de momentos que te llevarán a mejoras en diversas áreas de tu vida. Tu carácter tan explosivo podría ocasionar problemas dentro de tu familia o con algunas amistades, deberás de pensar bien antes de abrir el hocico o de lo contrario te meterás en graves problemas recuerda que por la boca muere el pez. Si tienes hijos cuida más de ellos y checa donde andan metidos, te llevarás sorpresas. Cuidado con seguir esperando más de personas que no te aportan nada en tu vida. Vienen mejorar en el área de los dineros y cambios que tienen que ver con tu estilo de vida. Ten mucho cuidado con meterte en relaciones de 3 al final no te tomarán en cuenta y te verán como un postre y no como el plato principal, es raro saber que una persona de tu signo baje tanto su nivel y se atreva a compartir a su pareja por migajas de cariño y amor. Si tus enemigos te llaman perra muerdelos. Trata de canalizar tu tiempo en cuestiones verdaderamente importantes, no te detengas a arrojar piedras a personas que no merecen tu atención y menos que gastes energía en ellos. Deja de mendigar amor y atención y comienza a ver más por ti y tus sueños y metas pues ahí radica tu felicidad. Cuidado con una persona de piel aperlada que podría meterte en problemas. Momento de madurar y darte cuenta quién eres y lo que vales, ya no estás para amores baratos y menos para perder tiempo.