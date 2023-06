La carta de tarot para la semana del 5 al 11 de junio 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Dos de Copas

1. Dos de Copas: Gran compatibilidad de pareja, grandes capacidades para hacer crecer esa relación de amor en la que te encuentres ahora, todo lo que haces en este momento por el amor crece para bien, es un buen momento para dar el siguiente paso, como ir a vivir juntos, pedir matrimonio, formar una familia. Todos los comienzos con respecto a lo laboral están muy bien aspectados, son de crecimiento, y la retribución es muy buena, cuida de este nuevo trabajo, podría pasar mucho tiempo para una oportunidad como esta. Tu salud estará muy bien, tu energía esta al cien, te sientes fuerte y en este momento esa fuerza es capaz de hacer cualquier cosa para seguir avanzando en buena lid.

2. La Sacerdotisa

2. La Sacerdotisa: Es un momento ideal para que sigas esa búsqueda interna, para poder llenar ese huequito energético que tanto sientes necesita atención, pero más que atención necesita ser llenado con equilibrio, es momento de volver a tener balance entre lo externo y lo interno. Todos hemos ido recogiendo conocimientos y experiencias a lo largo de nuestra vida terrena, así que estos días saldrán a la luz para ayudarte a tomar las mejores decisiones todas estas experiencias vividas. En lo laboral por fin te empiezas a sentir cómodo, cómoda, en donde estás, empiezas a fluir y empiezan a voltear a ver tu trabajo, puede haber felicitaciones muy merecidas por tu gran empeño. Alguien cercano a ti podría estar necesitando de tu consejo. Date un tiempo para escuchar y claro está, aconsejar, está persona te lo agradecerá eternamente y tu sentirás alivio y satisfacción de haber podido ayudar un poco.

3. La Luna

3. La Luna: Especial cuidado en guardar las apariencias, el ser retraído o introvertido no quiere decir guarda las apariencias, puedes dar una perspectiva diferente de lo que verdaderamente eres. Tendrás que ocuparte de problemas cotidianos, nada que no puedas resolver de manera fácil y rápida. Estos días son ideales para pedir respuestas ya sea a personas, a los sueños, a la divinidad, cuando lleguen las respuestas utilízalas, no las dejes pasar, esto hará que la situación emocional o sentimental mejore de forma grandiosa al finalizar esta jornada. Es momento de dejar los miedos atrás y enfrentar tu propia oscuridad, de conocer tu sombra y vivir en armonía con ella.