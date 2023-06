Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 5 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 188,230 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,128,954 seguidores. El cantante y compositor es famoso por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que logró 188,230 likes. “El OG de las babys y el baby de las OG @maluma Pronto musica nueva ”, indicó en su publicación.

2- Ninel Conde: 32,595 Likes

Seguido de Maluma tenemos Ninel Conde (@ninelconde), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 5,715,396 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 32,595 de me gusta. “Sunday mood…..#dior #cartier #taboo #tulum #tulummexico #bikini #rulumalovers #ninelconde #fy #fashionstyle #love #selflove #sundaymood #picoftheday #trend”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Adamari López: 26,695 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 8,629,939 followers. En su última publicación, Adamari López ha conseguido un total de 26,695 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “¡Unas vacaciones espectaculares gracias a @experiencekissimmee y todos los nuevos lugares que pude llevar a descubrir a @alaia y nuestros amigos queridos!@experiencekissimmee@jeevesfloridarentals@morimotoasiafla@discoverycove@estefankitchenorlando@andrettiorlando@boggyadventures@rodiziogrill @rodiziogrillpointeorlando.#MyKissimmee #GetBold #ExperienceJeeves #Jeeves #MorimotoAsia #discoverycove #estefankitchenorlando #boggyadventures#RodizioGrill” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Becky G: 13,666 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,148,233 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recibió 13,666 me gusta. “The #BlueBeetle family just got a power up. Meet Khaji-Da, voiced by @iambeckyg Blue Beetle- Only in Theaters August 18”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Blue Beetle (@bluebeetle)

5- Maribel Guardia: 9,847 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,058,846 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 9,847 likes. “Buen viaje querido Ricardo Rocha Gran periodista, comunicador, excelente persona. Un caballero en toda la extensión de la palabra, te vamos a extrañar ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

