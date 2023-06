Royce Lewis de Minnesota Twins sufrió aparatosa caída en primera base; aterrizó de cabeza y tuvo que abandonar el juego en la MLB [VIDEO]

El pasado domingo nos dejó una horrible imagen, pues Royce Lewis sufrió una aparatosa tras ser protagonista de una colisión en primera base. Dicho suceso fue durante la derrota de Minnesota Twins ante Cleveland Guardians por pizarra de 2-1 en el Target Field.

Fue en la parte baja de la octava entrada cuando el bateador designado de los Twins, Royce Lewis, conectó la bola y efectuó así un fuerte rodado a la tercera base que José Ramírez tomó y apresuradamente lanzó la pelota a primera para sacar al corredor.

Hasta ese momento todo bien, una jugada repetitiva que se ve en todos los partidos de la MLB y en el béisbol en general. Sin embargo, fue cuando el bateador designado llegaba a la almohadilla cuando todo tomó un giro inesperado.

Al momento de llegar a primera base, Royce impactó con Gabriel Arias quien debido a la rapidez de la acción se cruzó en el camino de Lewis para controlar el tiro efectuado por Ramírez. Como resultado, el choque entre los dos elementos se efectuó y obligó a Lewis a aterrizar de una forma comprometedora para su cuello y cabeza.

Oh my god.



Royce Lewis just flipped over the first baseman and landed VERY badly.



pic.twitter.com/1W3DpVqnnD — Ben Verlander (@BenVerlander) June 4, 2023

Afortunadamente, el jugador pasó por las pruebas de conmoción, que dieron negativo y tampoco arrojaron problemas agudos para el bateador designado de los mellizos, y quien habló para explicar que lo que más le dolía fue la derrota de su equipo.

“Sabes, la derrota duele más, para ser honesto”, dijo Lewis. “No ayudé mucho al equipo hoy. Solo voy a esforzarme para hacerlo en el futuro… Solo recuerdo golpearme la cara y la cabeza. Me duele el hombro. Sentí que corrí en un auto al revés”. a truly frightening moment but thankfully royce lewis walked off the field under his own power pic.twitter.com/FRbXp5mHXV— Codify (@CodifyBaseball) June 4, 2023

