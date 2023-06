El mexicano Julián Araujo debutó con el FC Barcelona en el partido homenaje a Andrés Iniesta en Japón, ¿cómo le fue?

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y el defensor mexicano Julián Araujo ya se estrenó con la camiseta blaugrana. El esperado debut se dio este martes en Tokio, Japón, en el partido amistoso que el FC Barcelona ganó 0-2 al Vissel Kobe y que sirvió como homenaje y despedida del ídolo culé Andrés Iniesta.

El seleccionado mexicano saltó a la cancha como titular y disputó los 90 minutos del partido portando el número 2 en el dorsal y jugando como lateral derecho, aunque en la segunda mitad se cambió a la izquierda.

Julián Araujo’s first appearance 🔥 pic.twitter.com/WS71PwOFeD — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 6, 2023

Araujo cumplió cabalmente con lo que se esperaba de él, ya que brindo una buena actuación que mejoró en la segunda mitad y que, seguramente, le llenó el ojo a Xavi, su DT, aunque sin echar las campanas al vuelo, debido a que los protagonistas del encuentro fueron otros.

Por parte del FC Barcelona destacaronFranck Kessie y Eric García, quienes convirtieron goles al 16’ y al 19’, respectivamente, además del joven mediocampista Pablo Torre, quien asistió en ambas ocasiones; por parte del Vissel Kobe, el foco estuvo sobre Iniesta, quien en la recta final del encuentro salió de cambio y se despidió en medio de una gran ovación de la afición en Tokio.

Araujo lució un poco nervioso en los primeros minutos; sin embargo, rápidamente logró sobreponerse y comenzó a dominar la banda derecha y a anular a Daiju Sasaki, su rival por el carril.

Para el segundo tiempo lució aún mejor con el cambio de banda que ordenó Xavi Hernández y por el lado izquierdo se vio más desenvuelto, defendiendo bien y sumándose al ataque con determinación. Incluso salvó una ocasión de gol al 71’, cuando frustró una ofensiva encabezada por Stefan Mugosa tras un error de marcaje por parte de su compañero en defensa Eric García.

Lo que sigue para el jugador mexicano es sencillo, deberá esperar para saber si formará parte de la legión blaugrana que viajará a la pretemporada en Estados Unidos, donde se decidirá si se queda con el primer equipo, si va a una filial o si es cedido a otro club. Por lo pronto, el zaguero azteca ya tuvo su debut y lo hizo bien, lo que le da esperanzas de quedarse en el Barca.

