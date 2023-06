La Liga da el visto bueno al regreso de Lionel Messi: el FC Barcelona pide paciencia para concretar la llegada de La Pulga

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona fue una larga novela que finalizo en agosto de 2021 con la llegada del argentino al PSG. Todo parece indicar que en este próximo mercado de traspasos se vivirá una escena similar, pero con el posible retorno de La Pulga al conjunto blaugrana. Pero los reportes indican que el acuerdo puede estar muy cerca.

En las últimas horas se han difundido los acercamientos de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Jorge Messi, padre del futbolista, para concretar la llegada del argentino al conjunto blaugrana. El tema económico habría sido uno de las razones que impedían que este retorno se concretara tiempo atrás, pero desde la organización del torneo español habría llegado la aprobación del plan culé.

“LaLiga dio el visto bueno al plan de viabilidad económico que le presentó el Barcelona que, de esta manera, podrá empezar a dar forma a su proyecto deportivo de la próxima temporada, aunque el club seguirá obligado a hacer recortes por cuanto la patronal le comunicó que mantiene excedida en cerca de €200 millones de euros ($213 millones de dólares), una masa salarial que sigue por encima de los €600 millones de euros ($641.5 millones de dólares)“, señaló el reporte de ESPN.

La confianza de Xavi Hernández

El estratega del FC Barcelona, Xavi Hernández, indicó que el desarrollo de este acuerdo ya solo está en manos de el presidente del club y el padre de Lionel Messi. Se estima que el conjunto blaugrana salga de algunos jugadores para seguir aligerando la carga salarial y poder adquirir al argentino.

“La sartén por el mango la tiene Leo. La situación está en manos del presidente y del padre de Leo, así que ya veremos, veremos cómo acaba“, dijo Xavi Hernández luego del partido amistoso en el que su club venció 0-2 al Vissel Kobe.

Entre las opciones del argentino también se ha rumoreado su posible llegada al Inter de Miami de la MLS. Sin embargo, el fútbol de Arabia Saudita también está entre los candidatos. El Al-Hilal ha sido el club que ha estado vinculado a Lionel Messi y lo podría convertir en uno de los futbolistas mejores pagados en el planeta y seguir con la moda de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y recientemenete Karin Benzema. Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Sigue leyendo:

· Lionel Messi: Paleontólogo nombra un fósil de 20 millones de años en honor a “La Pulga”

· Lionel Messi: las consecuencias de la salida de argentino del PSG

· ¿Gerardo Martino regresará a la MLS? Lionel Messi puede ser una de las razones que motiven la vuelta del Tata