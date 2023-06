Joana Sanz afirmó que Dani Alves “metió la pata” con su matrimonio, pero cree en su inocencia

Luego de varios meses de la reclusión de Dani Alves por una presunta agresión sexual contra una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona, la modelo Joana Sanz rompió el silencio concediendo una entrevista al portal Vanitatis, en la que habló sobre toda la situación por la que está atravesando el jugador.

“Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero considero que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo”, dijo.

Pocos puntos quedaron al aire y la española ratificó que los planes de divorcio seguirán adelante. “Aún no hemos iniciado los trámites. Seguimos casados. De momento sólo es de palabra, Dani y yo tenemos una conversación pendiente”.

No obstante, Sanz confesó que todo este proceso no ha sido color de rosa y lo ha pasado mal en varios momentos hasta el punto que se ha visto obligada a acudir al psicólogo. “Es tremendo todo lo que ha ocurrido. Y me está salpicando todo a mí sin haber hecho nada. Al revés, yo soy una víctima también. A mí me está tocando lidiar con algo que me he encontrado sin comerlo ni beberlo”.

Además de la decepción por el episodio de infidelidad, Sanz dio a conocer su desencanto por la negativa de Alves ante un pedido de ayuda de la modelo, quien buscaba abandonar el país. “Fue en ese momento cuando le pedí ayuda económica a Dani para irme de España (…) solo por salud mental le pedí ayuda para poder dejar España, pero Dani me dijo que no”, expresó.

El futbolista manifestó que “no podía económicamente”. “Obviamente, yo me lo tomé a mal. Nunca en la vida le he pedido nada; sin embargo, he visto cómo a sus amigos y a personas que acababa de conocer los ayudaba en todos los sentidos. Por eso me molestó”, comentó.

Sobre sus visitas a la cárcel de Brians 2, Sanz aclaró que no ha podido tener contacto directo con esposo. “Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan (…) aún no he podido ni insultarlo”.

Sigue leyendo:

· Joana Sanz (ex de Dani Alves) se niega a dar entrevistas y bloquea a una periodista: “Buscan noticia en el dolor ajeno”

· Reportan que Dani Alves está “demacrado” físicamente y sufre fuerte incordio en prisión: “Le gritan mari*** y violador”

· ¿Qué pasó con Dani Alves? Fue rechazado un nuevo intento del brasileño de salir de prisión

**