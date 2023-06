La Unión Europea pide a las grandes tecnologías etiquetar el contenido generado por Inteligencia Artificial

La Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la UE, ha solicitado a plataformas como Google, Facebook, YouTube y TikTok que detecten fotos, videos y texto generado por inteligencia artificial (IA), y las marquen e identifiquen claramente para el conocimiento de los usuarios. Es parte de la tarea de la Comisión Europea tomar medidas enérgicas para frenar la desinformación, la cual, según advierten los funcionarios de la UE, ha prosperado durante la guerra en Ucrania.

Bruselas teme que las tecnologías basadas en la inteligencia artificial estén creando un terreno aún más fértil para la difusión de noticias falsas y de información falsa. “Los chatbots avanzados, como ChatGPT, son capaces de crear contenido escrito y visual complejo, aparentemente bien fundamentado, en cuestión de segundos”, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova.

“Los generadores de imágenes pueden crear fotografías aparententemente auténticas de eventos que nunca ocurrieron”, dijo Jourova. “Los programas generadores de voz son capaces de imitar la voz de una persona basándose en una muestra de pocos segundos”.

Advirtiendo sobre la difusión de desinformación generada por Rusia en Europa Central y del Este, Jourova agregó que las máquinas de IA no tienen “ningún derecho” a la libertad de expresión. Por ello, ha encargado a los 44 signatarios del código de conducta de la Unión Europea contra la desinformación que ayuden a los usuarios a marcar e identificar mejor el contenido generado por IA.

¿Cumplirán las empresas de tecnología con las normas?

Las empresas de tecnología no tienen la obligación de cumplir con esta solicitud de Bruselas, y no se les puede aplicar sanciones si no lo hacen, porque el código de práctica es puramente voluntario.

Andrea Renda, investigador principal sobre economía digital del Centro de Estudios de Política Europea, cree que también pueden surgir barreras técnicas. “Nada garantiza que las empresas puedan ser capaces de detectar en tiempo real que algo es generado por IA”, dice a DW.

El experto piensa que la mayoría de las compañías se esforzarán todo lo que puedan, pero señala que el resultado, probablemente, estará “lejos de ser del 100 por ciento”.

Sin embargo, Jourova sostiene que el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, le ha asegurado que hay soluciones a la vista: “Le pregunté si están desarrollando tecnología lo suficientemente rápida como para detectar la producción de la IA y etiquetarla, de modo que los usuarios sepan que los textos que están leyendo no están producidos por personas reales. Y su respuesta fue: “Sí, lo estamos desarrollando, estamos mejorando aún más las tecnologías”.

Twitter “eligió la confrontación”

En las listas de invitados al club antidesinformación de Bruselas hay un participante que brilla por su ausencia: Twitter. En mayo, la plataforma, cuyo dueño es el multimillonario Elon Musk, se retiró del código de prácticas de la UE.

Jourova no se dejó impresionar por la espantada del magnate: al optar por no participar, dijo, Twitter “eligió la confrontación”. “Twitter ha atraído mucho la atención, y sus acciones y el cumplimiento con la ley de la UE serán escrutados rigurosa y urgentemente”, dijo Jourova a los periodistas.

En agosto, las principales obligaciones de moderación de contenido en las grandes plataformas en línea, incluido Twitter, entrarán en vigor, en virtud de la nueva legislación de la UE.

Las regulaciones, integradas en la llamada Ley de Servicios Digitales, obligarán a las compañías a ser más transparentes en lo que concierne a sus algoritmos, reforzar los procesos para bloquear la difusión de publicaciones dañinas, y prohibir la publicidad basada en datos confidenciales, como la religión o la orientación sexual.

Para el experto Andrea Renda, el nuevo manual de normas es “innovador”. “Las empresas se enfrentarían a multas de hasta el 6 por ciento de la facturación anual global si se determina que infringen la nueva legislación, e incluso se les puede prohibir operar en la Unión Europea”, destaca.

Eso significa que, aunque Twitter pueda eludir la última solicitud de Bruselas de marcar de inmediato imágenes o videos generados por IA, la plataforma se verá forzada a cumplir con las reglas más amplias de la UE ya a finales de este año.

Carreras de la UE para regular la IA

Bruselas también está elaborando otras medidas para regular la inteligencia artificial, integradas en lo que se conoce como la Ley AI. Según planifica, habría algunos usos de la IA que quedarían completamente prohibidos, como la “puntuación social” , así como la mayoría del reconocimiento facial en espacios públicos. Las propuestas también prevén restringir la IA en sectores considerados de “alto riesgo”, incluido el de la selección de personal -en el cual la IA podría conducir a la discriminación-, o en el transporte público.

Pero esas normas aún se están abriendo camino a través del largo proceso legislativo de la UE, y probablemente no entren en vigor hasta dentro de, por lo menos, dos años. Catelijne Muller viene asesorando a la Unión Europea sobre la legislación de IA desde 2018 y es cofundadora del grupo de investigación y políticas “ALLAI”. En entrevista con DW, dice que, a pesar de que esta lucha para seguir el ritmo a la IA parece difícil, Bruselas tiene buenas posibilidades de regular el tema.

