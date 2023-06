Una nueva “cámara” sin lente utiliza solo ubicación y texto para generar fotos con IA

A pesar de sonar como una idea sacada directamente de una novela de ciencia ficción, existe ahora una nueva cámara tan innovadora que desafía por completo la noción convencional de cámara al prescindir por completo de la necesidad de un objetivo para “capturar” imágenes.

Se trata de Paragraphica, una “cámara” que utiliza censores, datos de geolocalización –incluidas las condiciones meteorológicas– y diversas herramientas de inteligencia artificial (IA) para crear un flujo de texto que luego se convierte en una “foto”.

Introducing – Paragraphica! 📡📷

A camera that takes photos using location data. It describes the place you are at and then converts it into an AI-generated "photo".

See more here: https://t.co/Oh2BZuhRcf

or try to take your own photo here: https://t.co/w9UFjckiF2 pic.twitter.com/23kR2QGzpa

— Bjørn Karmann (@BjoernKarmann) May 30, 2023