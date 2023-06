El FC Barcelona se despide de Messi con mensaje punzante que minimiza a la MLS

Aunque aún faltan detalles por afinar, según la propia voz de Lionel Messi en una entrevista que concedió a Diario Sport y Mundo Deportivo, su decisión ya está tomada y jugará para el Inter de Miami.

Ante tales declaraciones, al FC Barcelona no lo quedó de otra más que aceptar que perdió la batalla por el fichaje del astro que formó; sin embargo, lo hicieron de una manera que llamó poderosamente la atención, ya que en su comunicado oficial se perciben toques de molestia, ironía y hasta despecho al restarle importancia al club y a la liga estadounidense mientras tratan de justificar que el argentino no los haya elegido , en concreto en una frase donde se expresa el sentir del presidente del club blaugrana Joan Laporta.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, se lee en el documento oficial.

Comunicado del FC Barcelona sobre la decisión de Leo Messi de jugar en el Inter de Miami — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 7, 2023

Se suma a la polémica de lo que ya dice la frase que el club culé puso palabras en la boca de Messi, dando a entender que él fue quien quería llegar a un “campeonato con menos exigencias”; sin embargo, en la entrevista donde Leo revela su decisión no lo mencionó así, simplemente dijo: “Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”, y posteriormente aclaró que se refería a que si no se concretaba lo del Barcelona, quería salir de Europa, pero no mencionó la competitividad ni la exigencia.

🗞️ #EntrevistaMD



💔 Leo Messi y la razón de no regresar al Barça: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión"



📲 https://t.co/GhXotuwzAC pic.twitter.com/6h3XdR6KbJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2023

Fuera de la polémica, en el comunicado se revela que la reunión del lunes pasado entre Jorge Messi y Joan Laporta no fue precisamente para negociar, sino para que el padre y agente del campeón del mundo le comunicara al mandamás del FC Barcelona que Leo ya había tomado la decisión de marcharse a Norteamérica, echando por tierra cualquier posibilidad de una negociación. Aun así, el club puso énfasis en que la oferta del Barcelona ya había sido presentada y que, en medio de los rumores del deseo del jugador por querer llegar a un acuerdo para volver a vestir de azulgrana, éste no se dio.

Finalmente, en el comunicado se menciona que tanto la institución catalana como el agente del astro argentino pactaron trabajar en conjunto para homenajear a Leo Messi de una manera digna, resaltando la figura que siempre ha sido y que seguirá estando en el corazón del Barça.

