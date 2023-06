Lionel Messi llegará a la MLS y se olvida del FC Barcelona: “Voy a ir a Miami”

Lo que era un secreto a voces, el propio Lionel Messi lo confirmó este miércoles 7 de junio: jugará en el Inter Miami de la MLS. El argentino también confesó que su ilusión era el FC Barcelona, un regreso soñado, pero ante todas las trabas por la delicada situación económica de ese equipo, aceptó vivir una aventura especial en los Estados Unidos.

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (a Barcelona), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, admitió Lionel Messi desde su vivienda en París al medio español Mundo Deportivo.

El futbolista de 36 años subrayó que su incorporación al Inter Miami no está cerrada al 100%, que todavía hay unos “papeles por firmar”, pero que su decisión ya está tomada de unirse a la institución de la costa este: “Quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

En una conversación estrecha y distendida, el ’10’ no negó su insatisfacción por no regresar al FC Barcelona, el equipo de sus amores, luego de dos años alejado en el Paris Saint-Germain (PSG), club donde no le fue tan bien y terminó abucheado por los fanáticos galos.

Pero la oferta que le extendió la directiva azulgrana, con su presidente Joan Laporta al frente, no convenció a Lionel ni su padre y agente, Jorge Messi, principalmente por todas las triquiñuelas que tendrían que hacer para tener el salario del futbolista.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo”, manifestó el goleador.

Inter Miami prepara el gran anuncio

Como bien dijo Messi, no está listo su fichaje por el Inter Miami, pero es seguro que ambas partes llegarán a un acuerdo.

Sin embargo, a través de Twitter el Inter Miami de David Beckham publicó un revelador video en el que exponen que pronto Messi se enfundará la playera rosada del equipo.

En un material de poco más de 30 segundos son colocados todos los mensajes y reportes de la inminente llegada del argentino a Miami para al final mostrar un graffiti en una pared urbana con el nombre “M ssi”, faltando una ‘e’.

Los próximos días serán cruciales en la negociación y posterior presentación de un Messi que podría no incorporarse inmediatamente a la disciplina del Inter si no terminar de disfrutar de sus vacaciones tras una agotadora temporada 2022-2023 en Europa.

