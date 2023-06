Lionel Messi jugará en la MLS con el Inter Miami, pero reconoció que no sabe si Jordi Alba y Sergio Busquets llegarán a Estados Unidos

Lionel Messi confirmó que está perfilando su llegada al Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, lo que significará un nuevo reto para el delantero argentino formado en el FC Barcelona y con pasado también en el PSG.

En una entrevista difundida por Mundodeportivo, el delantero campeón del Mundo en Qatar 2022 reconoció que jugaría con el equipo de Florida. Sin embargo, Messi también dejó saber que no sabia si el futuro de Jordi Alba y Sergio Busquets también estará ligado con dicho conjunto, esto considerando los rumores que ligan a los dos españoles con el cuadro de Miami.

“Eso es una de las otras cosas que se dijeron, que me iba con Busi y con Jordi a Arabia, que ya lo teníamos todo arreglado. No, cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos y de qué iban a hacer, pero nunca en ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que hablamos en esta entrevista y no tengo nada armado con nadie”, dijo Lionel Messi a dicha fuente.

Como resultado, aun se deberá esperar un poco más para saber cuales serán los posibles próximos fichajes del Inter Miami de cara a la temporada entrante, pues sin duda alguna contar con Messi en sus filas es un gran método para convencer a nuevos jugadores y así crear una plantilla más competitiva.

Messi explicó el motivo de su llegada al Inter Miami

En la misma rueda de prensa ofrecida por Messi, el mismo delantero estrella de la Selección de Argentina reconoció que tuvo ofertas para continuar jugando dentro de Europa, pero que no las evaluó porque su idea era jugar en el Barcelona. Sin embargo, tras no poder llegar a su equipo formador, Messi, reconoció que llegar a “vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando el día a día”.

“Irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, reconoció para Mundoderpotivo.

