El FC Barcelona se quedaría con las manos vacías: los reportes vinculan a Lionel Messi con el Inter Miami de la MLS

Varios reportes dan por sentado la contratación de Lionel Messi por parte del Inter Miami. El capitán de la Selección Abiceleste está a pocas horas de dejar atrás su carrera en el fútbol europeo para convertirse en el nuevo estandarte de la MLS. El conjunto de David Beckham habría logrado convencer a Messi y ganar la lucha administrativa contra el FC Barcelona. 🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

Se rumoreaba que “La Pulga” podía llegar al FC Barcelona, pero este idílico retorno al parecer no será posible. Entre las otras opciones del argentino también estaba el Al-Hilal del fútbol de Arabia Saudita, pero Messi se terminó decantando por la MLS, según lo reporta el periodista Fabrizio Romano. El reconocido también asegura que Jorge Messi, padre y representante de La Pulga, viajará a Estados Unidos en las próximas horas para cerrar el acuerdo. Lionel Messi will clarify the reasons and details of his decision to join Inter Miami in the next hours. 🇦🇷🇺🇸 #MLS



Deal will be valid with immediate effect as Jorge Messi is planning to travel to Miami later tonight. pic.twitter.com/eFxgfXzfqa— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

Con su llegada al balompié de Estados Unidos, “La Pulga” paraliza sus grandes registros en el fútbol europeo. Luego de sus pasantías en el FC Barcelona y el París Saint-Germain, Messi deja atrás unos sobresalientes números en el Viejo Continente con más de 850 partidos y 704 goles, sin dejar de mencionar sus 338 asistencias.

Revolucionar la MLS y al Inter Miami

A pesar de las grandes inversiones de David Beckham y el Inter de Miami, el club no ha podido obtener grandes resultados en el torneo estadounidense. En la reciente temporada, el conjunto que ahora es dirigido por Javier Morales marcha en la última posición de la Conferencia Este con solo 15 puntos producto de 5 victorias y 11 empates. Lionel Messi tendrá que aportar su fútbol para que el Inter de Miami comience a ver resultados de sus grandes inversiones. BREAKING: LIONEL MESSI HAS DECIDED TO JOIN INTER MIAMI, PER MULTIPLE REPORTS 🚨🇺🇸 pic.twitter.com/Ywo6Tt2ONM— B/R Football (@brfootball) June 7, 2023

Mimar a Lionel Messi con Gerardo Martino

Ante la salida de Phil Neville del banquillo del Inter Miami, varios medios reseñaron la posibilidad de que el club contrate los servicios de Gerardo Martino, exseleccionador de México. El “Tata” es un viejo conocido de Lionel Messi, pues lo dirigió en el FC Barcelona y también en la Selección de Argentina. Lionel Messi y Gerardo Martino tendrían su destino en @InterMiamiCF 🇺🇸



El Tata ya dirigió a Leo en Barcelona y la Selección, las cosas nunca salieron bien… pic.twitter.com/zgmjzMmauf— LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) June 7, 2023

