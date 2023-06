Daniel Bisogno relata cómo fue recibir el diagnóstico positivo de VIH | VIDEO

El conductor mexicano Daniel Bisogno de “Ventaneando” nos dio un tremendo susto después de que fuera a dar al hospital de manera inesperada. Y tras su ingreso a Urgencias, el presentador rompió el silencio y dio a conocer el momento más complicado que vivió.

Pues de acuerdo a lo que contó Bisogno contó que fue sometido a hacerse una prueba de VIH, la cual de acuerdo a lo primero que arrojó, fue positivo.

Eso sin duda conmocionó a sus fans y a él mismo. Pero al parecer fue un error y por ello contó en exclusiva para “Ventaneando” cómo fue el drama que vivió que por poco y le provoca un soponcio dicho pronóstico errado.

Resulta que Daniel relató que se comentó a sentir más cansado de lo normal al inicio de la obra donde participa, “Lagunilla mi barrio”, donde relató que estuvo a punto de desmayarse de la debilidad sin saber por qué.

“El doctor me dice hay que hacerse exámenes de todo y de todo es de todo, entonces, me hicieron ultrasonido de hígado, me pide el doctor que me haga prueba de todo incluida la de VIH…”.

