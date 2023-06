Jaime Munguía muestra respeto por el ucraniano Sergiy Derevyanchenko previo al combate: “Esta será la pelea más dura de mi carrera”

El mexicano Jaime Munguía mostró respeto por el ucraniano Sergiy Derevyanchenko y así lo demostró en la última conferencia previa al combate que se llevará a cabo desde el Toyota Arena en Ontario en California el próximo sábado 10 de junio.

“Esta pelea es una buena pelea para nosotros y para los fanáticos. Sin duda, es un gran rival para medirme y saber dónde estoy en la división. Sin duda, esta es la pelea más dura de mi carrera“, dijo Jaime Munguía, dejando entender que siente un gran respeto por el pugilista ucraniano.

“Esta será una gran pelea, una gran guerra. Entrené muy duro para este evento, y esta pelea será emocionante con muchos golpes y ¡Arriba México!“, prosiguió el boxeador azteca de 26 años y nacido en Tijuana.

Jaime Munguía en conferencia de prensa antes de combate contra Sergiy Derevyanchenko. (Foto: Cris Esqueda / Golden Boy Promotions)

Reconocimiento de Sergiy Derevyanchenko a Jaime Munguía

Sergiy Derevyanchenko aunque ha admitido querer terminar la pelea con un buen golpe antes de los 12 asaltos, también ha reconocido el talento de Jaime Munguía y así lo hizo saber en sus declaraciones. “Acepté esta pelea porque Munguia es un peleador duro. Quería esta pelea; es una pelea dura; quiero pelear contra peleadores duros“, dijo el ucraniano.

Derevyanchenko también lanzó una advertencia para Munguía y su equipo: “No me preocupa que Munguia o su equipo me pasen por alto. Ese es un problema para ellos, no para nosotros. Estoy concentrado en la pelea, así que el sábado veremos“, afirmó.

Conferencia previa al combate entre Jaime Munguía y Sergiy Derevyanchenko. (Foto: Cris Esqueda / Golden Boy Promotions)

Registro de Jaime Munguía y Sergiy Derevyanchenko

El combate entre el mexicano y el ucraniano ha sido acordado para las 168 libras. Jaime Munguía llega con registro de 41 triunfos invicto incluyendo 33 lauros por la vía del cloroformo. Además fue campeón de la categoría superwelter de la OMB, título que defendió de manera exitosa en cinco oportunidades.

Por su parte, Sergiy Derevyanchenko, llega con récord de 14 triunfos, incluyendo 10 por la vía rápida y además ha sumado cuatro derrotas. El boxeador ucraniano ha combatido en tres ocasiones por el título mundial y no ha logrado colgarse la faja ni una sola vez.

