Maite Perroni no deja que los integrantes de ‘RBD’ conozcan a su bebé y esta es la razón

Hace apenas unas semanas, la cantante mexicana Maite Perroni dio la bienvenida a su hija Lía junto al productor Andrés Tovar y todo parece indicar que su labor como madre primeriza no es algo que se tome a la ligera. De acuerdo con su compañero de ‘RBD’, Christopher Uckermann, reveló que nadie de la agrupación conoce a la pequeña… ¿la razón? Aquí te la contamos.

En entrevista con el programa ‘Hoy Día’, el también actor indicó que nadie del clan “rebelde” ha tenido la oportunidad de conocer a la hija de la famosa. “Todavía no. Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”, contó. “Ya nos tocará pronto”.

Incluso, el intérprete de temas como “Sálvame” y “Tras de mí” confesó que Maite Perroni ha recibido esta nueva etapa con mucha emoción, adaptándose cada vez mejor a su maternidad:

“Está en Estados Unidos, pero sí pude hablar con ella y se le siente, está muy feliz, muy contenta ahorita”, añadió.

A pesar de que hasta el día de hoy el reencuentro entre Maite y el resto de sus compañeros no se ha dado, cada vez falta menos para que el público disfrute una vez más de la agrupación “RBD” cantando sus grandes éxitos en su primer gira luego de una década separados.

Mientras tanto, la actriz que dio vida a “Lupita” en la producción de Televisa disfruta de la llegada de su pequeña, misma que anunció por medio de un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro ¡amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos Lía”, expresó.

