Videos mostraron el “panorama apocalíptico” que provocó el humo que invade el noreste de EE.UU.

Por segundo día consecutivo el noreste de Estados Unidos amaneció con afectaciones ante la densa capa de humo provocado por los incendios forestales en Canadá. 🔥 Éste es uno de los incendios forestales más grandes que está arrasando en #Canadá 🇨🇦 El incendio Donnie Creek en Columbia Británica. Ha quemado más de 2,400 km², lo que lo convierte en uno de los más grandes registrados en la historia de la provincia.



📹: @BCGovFireInfo pic.twitter.com/1exk9fXQVK — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) June 7, 2023

Videos compartidos por usuarios y medios en redes sociales mostraron el “panorama apocalíptico” teñido de naranja que invadió varias ciudades como Nueva York.

¿De dónde viene el humo que tapa el cielo de Nueva York?

Desde los bosques de Canadá.

En este video pueden ver la magnitud del incendio forestal. pic.twitter.com/QRZJbOBSqc — Diego Sacchi (@sac_diego) June 8, 2023

A pesar de que los cielos de la ciudad de Nueva York amanecieron más despejados este jueves 8 de junio a diferencia de ayer miércoles, las autoridades continúan con la alerta máxima por la alta contaminación. Parece Blade Runner pero en realidad es Nueva York en estas horas, mientras el humo de unos incendios masivos en Canadá asola la ciudad y se exigen medidas de cuidado de emergencia para los habitantes pic.twitter.com/pNCdQuc5Qa— NowThis Español (@NowThisEspanol) June 8, 2023

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, precisó que la emergencia también se mantiene vigente en otras regiones como Long Island, el sur del valle del río Hudson, así como las regiones central y oriental. Quebec arde y el humo alcanza al vecino Estados Unidos



Los efectos de los más de 150 incendios de Canadá llegan a Nueva York, donde las autoridades emitieron alertas por la mala calidad del aire.



Ottawa espera la llegada de refuerzos internacionales para combatir el fuego. /pl pic.twitter.com/V0ebSFK1N4— DW Español (@dw_espanol) June 8, 2023

Las afectaciones ocasionadas por los más de 400 incendios en Canadá, llegó la mañana de hoy también al el Capitolio estadounidense en Washington D.C.. 🔵 #8Jun | Humo de los incendios forestales de Canadá llegó a Washington DC, Estados Unidos. pic.twitter.com/tLkKNIk687— Últimas Noticias (@UNoticias) June 8, 2023

Los índices de calidad del aire en la capital estadounidense superaba los 310 y alcanzaba el nivel 6 o “peligroso”, según el Air Quality Index (AQI). #Internacional 1/2 ¡Catástrofe! Incendios forestales consumen Canadá. Al menos ciento cuarenta incendios devastan la provincia canadiense de Quebec, algo que ya está afectando la calidad del aire en Canadá y el noreste de los Estados Unidos. pic.twitter.com/KShQaho81k— EDN TV HN (@EDNTVHN) June 8, 2023

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional pidió a los ciudadanos permanecer en sus casas ante la mala calidad de aire.

“Permanezca adentro, manténgase informado, minimice el uso de vehículos y otras máquinas que funcionan con gasolina, y no queme desechos u otros artículos”, señaló el organismo. Nueva York ahora👇🏼el humo viene de incendios en Canadá por una sequía.



Parece una película de terror pero es el mundo en el que estamos viviendo. La crisis climática no es una cuestión del futuro y esta no debería ser nuestra normalidad. pic.twitter.com/53x2K97rEN— Nicki Becker (@nickibecker_) June 8, 2023

Otras regiones estadounidenses que se vieron afectadas son Filadelfia, Harrisburg, en Pensilvania, así como grandes urbes como Baltimore, Newark, Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Cincinnati o Indianápolis. Asi se ve Nueva York tras los incendios forestales desde Canadá y que ya causa alerta#NuevaYork #WTCFinal2023 pic.twitter.com/pKO2QcWzpx— JOSELITO POCHES (@joselitopoches) June 8, 2023 🔵 #8Jun | Aeropuerto La Guardia de New York suspendió los vuelos debido a los incendios forestales de Canadá. pic.twitter.com/9aMbAmAcvs— Últimas Noticias (@UNoticias) June 8, 2023

