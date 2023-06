Humo tóxico invade a Nueva York: cómo debes protegerte

Los incendios forestales en los Estados Unidos y Canadá, alimentados por condiciones récord de calor y sequía, podrían afectar gravemente la salud de millones de personas.

Los CDC dicen que el humo de los incendios forestales puede dañarlo de múltiples maneras. El humo puede dañar los ojos, irritar el sistema respiratorio y empeorar las enfermedades crónicas del corazón y los pulmones. Esta hoja informativa le dice cómo puede proteger su salud y estar seguro si está expuesto al humo de los incendios forestales.

El humo de los incendios forestales en varias provincias canadienses, incluidas Ontario, Quebec y Nueva Escocia, generó alertas sobre la calidad del aire en varios estados del Medio Oeste, el Atlántico Medio y el Noreste. Además, los incendios en Michigan y Nueva Jersey han creado una densa niebla y humo denso.

Inhalar el humo tóxico y las cenizas de los incendios forestales podría dañar el cuerpo, incluidos los pulmones y el corazón, e incluso debilitar nuestro sistema inmunológico, dijeron los expertos.

“El humo de los incendios forestales en sí mismo es una mezcla bastante compleja y está compuesto de partículas finas… y una serie de otros gases, que son tóxicos, principalmente debido al hecho de que los incendios forestales queman todo, son más tóxicos que los incendios domésticos porque todo se ha quemado”. La Dra. Kimberly Humphrey, becaria de cambio climático y salud humana en el Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, le dijo a ABC News.

Las partículas finas conocidas como PM2.5, que tienen un diámetro 30 veces más pequeño que un cabello humano, son motivo de especial preocupación.

Estas son sus recomendaciones de los CDC

. Cuando ocurra un incendio forestal en su área, esté atento a las noticias o advertencias sanitarias sobre el humo. Preste atención a los mensajes de salud pública y tome medidas de seguridad adicionales, como evitar pasar tiempo al aire libre.

Preste atención a las guías de visibilidad si están disponibles . Aunque no todas las comunidades miden la cantidad de partículas en el aire, algunas comunidades en el oeste de los Estados Unidos tienen pautas para ayudar a las personas a estimar la calidad del aire según lo lejos que pueden ver.

Si le dicen que permanezca adentro, quédese adentro y mantenga el aire interior lo más limpio posible . Mantenga las ventanas y puertas cerradas a menos que haga mucho calor afuera. Encienda un acondicionador de aire si tiene uno, pero mantenga la entrada de aire fresco cerrada y el filtro limpio para evitar que entre el humo del exterior. Busque refugio en otro lugar si no tiene aire acondicionado y hace demasiado calor para quedarse adentro con las ventanas cerradas.

Utilice un filtro de aire . Use un filtro de aire interior independiente con eliminación de partículas para ayudar a proteger a las personas con enfermedades cardíacas, asma u otras afecciones respiratorias y a los ancianos y niños de los efectos del humo de los incendios forestales. Siga las instrucciones del fabricante sobre el reemplazo del filtro y dónde colocar el dispositivo.

No aumente la contaminación interior. Cuando los niveles de humo sean altos, no use nada que se queme, como velas y chimeneas. No aspire, porque aspirar revuelve las partículas que ya están dentro de su casa. No fume tabaco u otros productos, porque fumar contamina aún más el aire.

Siga los consejos de su médico sobre los medicamentos y sobre su plan de control respiratorio si tiene asma u otra enfermedad pulmonar o cardiovascular . Llame a su médico si sus síntomas empeoran.

No confíe en las máscaras contra el polvo para su protección . Las máscaras de papel “comodidad” o “polvo” que se encuentran comúnmente en las ferreterías atrapan partículas grandes, como el aserrín. Estas máscaras no protegerán sus pulmones del humo. Una mascarilla “N95”, correctamente usada, ofrecerá cierta protección. Si decide tener una máscara a mano, consulte la Hoja de datos sobre respiradores proporcionada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los CDC.

Evite la exposición al humo durante la recreación al aire libre . Los incendios forestales y las quemas prescritas (fuegos que se inician a propósito para administrar la tierra) pueden crear condiciones de humo. Antes de viajar a un parque o bosque, verifique si se están produciendo incendios forestales o si se planean quemas prescritas.

