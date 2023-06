Daniel Bisogno regresa a ‘Ventaneando’ y rompe en llanto al hablar de sus problemas de salud

El regreso de Daniel Bisogno al programa ‘Ventaneando’ tuvo al público a la orilla de sus asientos, pues luego de varios días con bajo perfil finalmente reveló detalles sobre la complicación en su salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

Fue durante la más reciente transmisión del programa que el presentador rompió en llanto al recordar la amarga experiencia. De acuerdo con su relato, todo se dio derivado del tratamiento que recibió de una especialista que conoció hace tres años, esto con la intención de perder peso.

“Hace tres años conocí una especialista en nutrición… de pesar 125 kilos, llegue a pesar 92, estamos hablando de casi 40 kilos, empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo“, contó el comunicador.

“Empecé a sentirme débil… de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar. Yo no le di importancia, llegó con esta nutrióloga y a partir de ahí vienen cambios de mi vida físicos y emocionales”, añadió.

Su calvario daría un giro de 180 grados cuando los médicos le sugirieron realizarse una prueba de VIH que arrojó un resultado falso positivo.

“Me la hice en ese momento [la prueba] y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y me dice el que atendía ‘para nosotros eso es positivo’. En ese momento me solté a llorar… le habló al doctor y me dice ‘¿en qué momento te dije que te fueras hacer la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría’, me dijo ‘ven mañana y te haces la prueba aquí'”, detalló.

Afortunadamente todo se trató de una confusión; sin embargo, su salud se vería comprometida nuevamente el pasado mes de mayo debido a un cuadro hepático provocado por unas várices en el esófago.

“Se le reventaron unas várices del esófago, lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”, contaron en ese entonces sus compañeros.

