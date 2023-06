Muere Ted Kaczynski, asesino conocido como “Unabomber” y quien cumplía cadena perpetua en EE.UU. por sus cartas bomba

Theodore Kaczynski, mejor conocido como “Unabomber”, fue hallado muerto este sábado por la mañana en la celda en la que cumplía ocho sentencias a cadena perpetua, según un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

El prisionero, que hasta 2021 cumplía condena en un penal de máxima seguridad de Colorado, había sido trasladado a una prisión medicalizada de Carolina del Norte debido a su estado de salud, en donde falleció.

Al momento de su muerte el científico terrorista, que durante décadas envió cartas bomba, tenía 81 años y por el momento no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

De acuerdo con el diario El País, entre 1978 y 1995 Kaczynski envió 16 cartas bomba, muchas de ellas a universidades que provocaron tres muertos y 23 heridos, hasta que finalmente fue arrestado por el FBI en 1996.

Pese a su conducta asesina tuvo una carrera brillante como matemático. Se graduó en Harvard y obtuvo un doctorado por la Universidad de Michigan. Además, trabajó como profesor asistente en la Universidad de Berkeley.

Su actividad terrorista puso en jaque al FBI en la década de los 80. En 1995, The Washington Post y The New York Times aceptaron, a petición del Gobierno de EE.UU., difundir un manifiesto de “Unabomber” a cambio de que dejase de atentar.

El texto era un alegato contra la tecnología en el que se podía leer: “La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Han aumentado la esperanza de vida de los que vivimos en países avanzados, pero han desestabilizado la sociedad y han condenado a los seres humanos a la indignidad”.

Es por eso que, desde 1971, se apartó en una cabaña sin agua corriente ni electricidad, en Lincoln, Montana, donde finalmente fue capturado en 1996.

Sigue leyendo:

– “Unabomber”: el anarquista superdotado que aterrorizó a Estados Unidos con sus cartas bomba.

– “Unabomber”: el rostro tras 17 años de paquetes bomba.