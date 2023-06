La mexicana Irene Aldana cayó por decisión unánime ante una enorme Amanda Nunes que anunció su retiro tras el combate

Amanda Nunes se impuso a la mexicana Irene Aldana en el Rogers Arena de Vancouver por decisión unánime y tarjetas de 50-44, 50-44 y 50-43, la brasileña retuvo su faja de la categoría gallo del UFC femenino. Además la histórica peleadora anunció su retiro luego del combate.

La mexicana se movió bien en el octágono pero le faltó presión ante una brasileña especialista en estos escenarios y que terminó llevándose la pelea estelar del UFC 289 y despidiéndose de los octágonos en donde ya ha hecho todo lo que ha querido.

El poder de Amanda Nunes

A pesar de lastimar la pierna de Amanda Nunes, la brasileña lograba llevar de manera sencilla al suelo a la mexicana. En el primer asalto hubo intercambio de golpes interesantes pero la amazónica se terminó llevando el round. Poco a poco Nunes demostraba la diferencia de poder de la peleadora azteca de 35 años.

Las patadas de Amanda Nunes comenzaron a ser un factor clave en el segundo round y la peleadora brasileña lo finalizó con un gran derribo que dejaba sin oportunidad a Aldana. En el tercer episodio la campeona comenzaba a hacer ver la pelea de manera sencilla y la peleadora mexicana no conseguía los argumentos necesarios para hacerle daño a su oponente.

Irene Aldana sin argumentos ante Amanda Nunes

En el cuarto asalto Irene Aldana intentaba contrarrestar pero los golpes de Amanda estaban entrando y marcando la cara de la peleadora mexicana que dejaba pensar a la brasileña en cada movimiento. La peleadora azteca seguía hacia adelante con gran coraje pero Nunes estaba haciendo gala de ser la mejor peleadora de Artes Marciales Mixtas.

The Lioness DOMINATES all 5 rounds in this one 🦁 #UFC289 pic.twitter.com/7dEyFi5C3v — UFC (@ufc) June 11, 2023

El quinto asalto no fue distinto, Amanda Nunes prácticamente se estaba divirtiendo con Irene Aldana que seguía de pie mostrando coraje pero sin poder hacerle daño a la brasileña. La mexicana quedó visiblemente golpeada del castigo que le dio la mejor peleadora del UFC. The Lioness goes out on top 🏆🦁🏆



What a career from @Amanda_Leoa! #UFC289 pic.twitter.com/CMAu54DFbF— UFC (@ufc) June 11, 2023

Amanda anunció su retiro y explicó sus deseos de vivir su vida, viajar y disfrutar a su familia, la brasileña no tiene más rivales en el UFC y finaliza una carrera que es catalogada por muchos como la mejor peleadora en la historia de la compañía de Artes Marciales Mixtas.

