Plutón regresa a Capricornio dentro de su tránsito retrógrado: qué implica en tu vida

Este domingo 11 de junio ocurre uno de los eventos astrológicos más importantes del mes. Dentro de su tránsito retrógrado, Plutón sale de Acuario y regresa a Capricornio y vuelve a adoptar la energía de la cabra marina, aunque de manera distinta pues está retrocediendo.

Un retrógrado en astrología significa el movimiento hacia atrás de un planeta en el cielo. Los astros no cambian su órbita, pero por nuestra perspectiva en la Tierra de la bóveda celeste, parece que algunas veces los planetas pausan su órbita o incluso se mueven hacia atrás. Esto es lo que ocurre con Plutón actualmente.

Técnicamente, Plutón es un planeta enano, sin embargo para la astrología es uno de los astros más importantes luego de que gobierna la muerte (no en el sentido literal, sino como el fin de ciclos), la transformación y el inframundo. Tiene muchas implicaciones internas de nuestro ser.

Nos obliga a transformarnos y no hay forma de luchar contra el cambio. Por eso su retrógrado suele ser uno de los más importantes porque nos empuja a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Ahora mismo pasó de Acuario a Capricornio, un signo de tierra práctico, enfocado y disciplinado que gobierna nuestras carreras, metas y ambiciones.

¿Qué pasa ahora que Plutón regresó a Capricornio?

Plutón ingresó a Capricornio en 2008 y ahí permaneció 15 años luego de que pasó a Acuario el 23 de marzo del presente año. Este planeta, al ser el más lejano del Sistema Solar, es el que más tarda en los signos y su retrógrado no es la excepción.

Plutón retrógrado comenzó el 1 de mayo en Acuario y terminará el 11 de octubre, en este proceso, llegó a Capricornio este domingo y permanecerá en este signo hasta noviembre de 2024, revelan astrólogos de Astrology Answers.

Como no ha completado su viaje por Capricornio significa que aún nos quedan por ver grandes transformaciones, es decir, aún no hemos completado un ciclo. Nos ayudará a conectarnos con las cosas de las que no éramos conscientes todavía y nos dará una idea hacia dónde queremos avanzar o encaminarnos el siguiente año, principalmente, en el sector profesional.

El proceso de transformación que comenzó en 2008 verá su fin este 2023 y será más fuerte en el último tramo de Plutón en Capricornio que comenzó precisamente este 11 de junio.

