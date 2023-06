Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de junio de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Nada de concesiones, corte con las dependencias afectivas ya. El espacio personal no se negocia. Vuelven afectos muy distantes.

DINERO: Perfeccionista y creativo, diseña un proyecto con futuro. Sale adelante a fuerza de talento. Noticias del exterior.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga un límite realista a su autoexigencia.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: No es recomendable, por el momento, abrirse a un nuevo amor. El desafío está en resolver sus conflictos afectivos pendientes.

DINERO: Las personas que conozca podrían ayudarlo en su futuro. Pero los reclamos que haga los alejarán: cuidado.

CLAVE DE LA SEMANA: No recurra aún a sus influencias. Reflexione.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Amistad, expansión emocional y un par de deliciosas propuestas indecentes. Con Mercurio en su signo y los planetas del amor a favor.

DINERO: Si tiene la oportunidad de hacer una inversión estúdiela con mirada optimista. Buenas ganancias en breve.

CLAVE DE LA SEMANA: Atienda al llamado de su corazón, no al de su mente.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Quienes más quiere lo ponen a prueba. Con muchos compromisos. Intente que los suyos participen y mantendrá el equilibrio familiar.

DINERO: De nada servirá su actitud conciliadora. Mejor mantenerse firme para que haya buenos acuerdos.

CLAVE DE LA SEMANA: Más disperso que otras veces, intente concentrarse.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: ¡Basta ya de intentar armonizar sus emociones con lo que le dicta la fría razón! Marte y Venus en su signo reclaman pasiones.

DINERO: Que nadie boicotee su buena onda. Mantenga a raya a toda persona celosa de sus éxitos. Acuerdo con sus socios.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga todas sus cartas sobre la mesa.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Responderá a los desacuerdos de pareja con divino entusiasmo. Nuevas amistades pueden ser su tabla de salvación. Derribará barreras.

DINERO: Los negocios repuntan aunque muy lentamente. Si trabaja en su casa le costará el doble organizarse.

CLAVE DE LA SEMANA: Para ayudar a los débiles no debe temer a los fuertes.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Recupera un vínculo que creía perdido gracias a la fuerza arrolladora del deseo y el amor. Marte y Venus afines lo hacen posible.

DINERO: Tal vez deba enfrentarse con una realidad compleja en el plano material. Sabrá tomar decisiones drásticas.

CLAVE DE LA SEMANA: No desestime un consejo sabio al hacer sus planes.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Sin resistencia para amores tormentosos, ofrecerá más amistad que pasión. No es momento para definir un confuso vínculo sentimental.

DINERO: El trabajo no le resultará entretenido pero es mal momento para cambios. No base su elección en la opinión ajena.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuente con sus amigos, sabrán acompañarlo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Si un nuevo amor “pide pista”… envíe señales claras para que inicie su aterrizaje. Buenas energías para el romance y la amistad.

DINERO: Suerte para quienes tengan que entregar trabajos, cumplir con plazos laborales ajustados o rendir exámenes.

CLAVE DE LA SEMANA: Si le confiaron un secreto comprometedor, sea discreto.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Sin un claro desencadenante, la relación con su pareja se torna algo tensa. Lo acosan conflictos del pasado que ya logrará resolver.

DINERO: Ofertas interesantes pero con rédito a largo plazo. Si hace todo a lo grande, cuide los pequeños detalles.

CLAVE DE LA SEMANA: Nuevos desafíos que ayudan a que se sienta vivo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Encuentros y reencuentros que colman de dicha su corazón. Con Marte y Venus en su opuesto es favorable un compromiso estable.

DINERO: Tendrá una actitud proactiva, con tormenta de ideas nuevas y viento a favor.

CLAVE DE LA SEMANA: Parte del bienestar depende de la aceptación.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Se verá en algunas situaciones incómodas, pero su encanto lo salva ¿Su pareja demanda dedicación? Sin tiempo para pensar en romance.

DINERO: Para lograr una mejora profesional tendrá que recurrir a métodos conservadores. Lo clásico resulta más efectivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tiene un as en la manga por ahora no lo muestre.

Por Kirón

