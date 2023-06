“No estoy sola”: Joana Sanz, esposa de Dani Alves, celebra sus 31 años con un mensaje de motivación y agradecimiento

Unos días después visitar a Dani Alves en la cárcel y cumplir 31 años, Joana Sanz, la aún esposa del futbolista, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su separación sentimental con el jugador, pese a que no se ha oficializado su divorcio, celebró su reciente cumpleaños con un mensaje en redes sociales en el que expresó su sentir y aconsejó a personas que están pasado situaciones complicadas como la suya.

“Aquí estoy, con 31 años, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo”, arrancó su texto, en el que aclaró a quienes piensan que está sola, que no es así y que está muy agradecida con quienes la han apoyado en estos momentos tan difíciles: “Sería muy mal agradecida por mi parte decir sola, porque no estoy sola. Estoy dejándome querer por los que me quieren bien y mejor, apreciando cada abrazo o cada gesto y devolviéndolo con mi mejor versión”, continuó.

Acto seguido, Sanz describió que está resurgiendo y que, pese a que podría estar completamente deshecha, conoce plenamente sus capacidades y su valor como persona, por lo que también aconsejó a todos sus seguidores que atraviesan por momentos difíciles para que no se derrumben.

“A diferencia de muchas personas rotas, yo sé mi valor. Nunca dejes de saber tu valor. Nada ni nadie tiene el poder en sus manos de desvalorizarte, eres tú quien lo permite. Repítete cada mañana quién eres y lo que mereces, solo así vivirás la vida como un ser genuino y no mediocre” acotó.

Finalmente, la modelo se puso como ejemplo de lo que acababa de describir y recalcó qué es lo que le da valor como persona y como mujer.

“Esta mujer que está aquí no está para inseguros. Soy fuerte, inteligente, con ambiciones en la vida, autosuficiente, leal, noble, real, detallista y lo demás, ya se aprecia a simple vista”, concluyó.

