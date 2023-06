State Farm deja de asegurar a propietarios de vivienda y departamentos de California

La compañía de Seguros State Farm tomó por sorpresa a los californianos al anunciar que a partir del 27 de mayo pararía de aceptar nuevas solicitudes de seguros para propiedades y contra accidentes. Pero no son los únicos, otras compañías de seguros también se están retirando en California.

“Esta decisión se debe a los aumentos históricos en los costos de construcción que superan la inflación, la exposición a catástrofes en rápido crecimiento y un mercado de reaseguro desafiante”, expuso State Farm en un comunicado.

Explicó que aunque reconocen a la administración del gobernador, a los legisladores y al Departamento de Seguros de California por sus esfuerzos para mitigar las pérdidas por los incendios, es necesario tomar estas acciones para mejorar la fortaleza financiera de la compañía.

Obviamente el anuncio ha puesto nerviosos a los propietarios de vivienda, quienes porque por ley deben tener un seguro contra incendios.

Jennifer Gray Thompson, fundadora de la organización After the Fire USA que ayuda a las víctimas de incendios a navegar en el proceso de reconstrucción de sus viviendas, dijo que el problema va más allá de quienes tienen viviendas en las montañas.

“La industria aseguradora y reaseguradora no están funcionando. El Comisionado de Seguros tampoco puede hacer mucho y la industria de seguros es libre de abandonar el mercado. Pero no queremos ver un tira y afloja entre la industria de seguros y el regulador. Queremos un enfoque diferente, que es colaboración e innovación”, dijo.

Señaló que si bien State Farm no está ofreciendo nuevas pólizas a los propietarios de vivienda, están manteniendo las actuales.

“Parte del problema es el alto costo de reconstruir en California”, dijo.

Y desde luego hay otras opciones para comprar nuevas pólizas pero eso no va a resolver el problema.

“Así que absolutamente pienso que podemos innovar y trabajar juntos porque no es solo State Farm, es All State y AIG (American International Group) las compañías que ya no están vendiendo nuevas pólizas; y lo que estoy viendo es un efecto cascada; y claro que hay otras opciones para asegurar las propiedades, pero no sé por cuánto tiempo”.

En lugar de salir del mercado, invitaron a State Farm a trabajar con ellos.

Le exigen que use su autoridad

Sin embargo, organizaciones de defensa del consumidor como Consumer WatchDog declaró que es ilegal bajo la proposición 103 que State Farm deje de vender seguros para casa a los nuevos clientes; y por lo tanto indican que el comisionado Ricardo Lara debe usar su autoridad para revertir la decisión de State Farm.

De acuerdo a Consumer WatchDog, la decisión de State Farm, parece tener la intención de obligar al comisionado de seguros, Ricardo Lara, a aprobar $721 millones en aumentos de nuevas primas.

Y advirtieron de las consecuencias dañinas que tendrá esta decisión en los consumidores de California a menos que el comisionado Lara ordene a la compañía de seguros revertir esta acción y cumplir con la ley.

“Bajo la proposición 103, las compañías de seguros no pueden dejar de vender seguros a los consumidores para hacer dinero para ellos mismos. Ellos tienen que abrir sus libros y obtener la aprobación del Comisionado de Seguros”, dijo Harvey Rosenfield, autor de la proposición 103 y fundador de Consumer Watchdog.

“El comisionado Lara tiene el poder de ordenar a State Farm obedecer la ley y revertir su decisión”, remarcó.

Y subrayó que si el comisionado permite a State Farm salirse con la suya, otras compañías harán lo mismo.

“El resultado será más escasez artificial de seguros y más presión de las compañías al comisionado Lara para rápidamente aprobar aumentos masivos a las tarifas sin el escrutinio adecuado”.

También Allstate

Allstate, una de las compañías de seguros más grandes del país, se unió meses antes a State Farm para suspender las ventas de cobertura de propiedad y accidentes a nuevos clientes en California, con el argumento de que es demasiado costoso suscribir pólizas en el estado que ha visto miles de desastres naturales en los últimos años. .

Allstate es la cuarta aseguradora más grande de California, según los datos estatales más recientes de 2021.

Ese año ganó $4.3 mil millones en primas ese año e incurrió en $2.6 mil millones en pérdidas.

La razón de fondo

Andrés Rosales, agente de seguros del estado de California, dijo que en el fondo de la decisión de State Farm es que el estado no ha dejado que aumenten los precios de los seguros al ritmo de la inflación y las pérdidas millonarias a causa de los incendios forestales.

“Si una compañía está cotizando correctamente no hay razón para que se vaya”.

Dijo que de acuerdo a sus reportes, State Farm tuvo pérdidas por 9 millones de dólares aproximadamente por los incendios forestales.

“La compañía para la que yo trabajo, tuvo 5% de pérdidas porque estábamos reasegurados, y eso nos protegió”.

Y si bien, el agente Rosales no cree que en California pase lo que sucedió en Florida y Louisiana cuando muchas compañías de seguro se salieron masiva y temporalmente tras las pérdidas generadas por los huracanes, si puede que más aseguradoras continúen limitando la venta de las pólizas de coberturas de la propiedad, hasta que no les permita un aumento acorde a sus necesidades.

No pueden hacer nada

La Oficina del Comisionado Lara dijo en un comunicado que los factores que impulsaron la decisión de State Farm de salir del mercado de seguros para las propiedades están fuera de su control, incluido el cambio climático, los costos de reaseguro que afectan a toda la industria de seguros y la inflación global.

“Los esfuerzos del Comisionado y de los expertos en regulación de tarifas de nuestro Departamento han tenido como objetivo mejorar las condiciones del mercado. Desafortunadamente, no podemos controlar las decisiones comerciales de cada empresa que trabaja en el mercado”, dijeron.

Y señalaron que en el caso de Allstate no necesitaba la aprobación del Departamento de Seguros.

“Allstate representaba en 2022, el 4.9% del mercado de propietarios en el estado”.

La oficina del Departamentos de Seguros urgió a los consumidores a mantenerse informados sobre sus opciones de seguros y sus derechos.

El año pasado, 772 propiedades fueron destruidas por los incendios forestales y 104 salieron dañadas en 2022, una cifra mucho mayor que en años pasados.