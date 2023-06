Descubren un nuevo exoplaneta similar a “Tatooine” que orbita alrededor de dos soles, como el de Star Wars

Hasta el momento solo se conocía uno, pero ahora los astrónomos han informado del descubrimiento de un nuevo sistema formado por dos estrellas y dos planetas que orbitan en torno a ambas.

Estas formaciones se conocen como sistemas circumbinarios y el planeta más conocido de este tipo pertenece, en realidad, al ámbito de la ciencia ficción. Se llama Tatooine y era el hogar de Luke y Anakin Skywalker en la saga de “Star Wars”.

El descubrimiento se publica en Nature Astronomy en un estudio coordinado por la Universidad de Birmingham (Reino Unido), que ha usado una antigua técnica para localizar el nuevo cuerpo que orbita a las dos estrellas.

