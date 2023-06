Kylian Mbappé se pronuncia tras la salida de Messi del PSG y muestra su apoyo al argentino: “No obtuvo el respeto que merecía en Francia”

Kylian Mbappé rompió el silencio tras la salida de Messi del PSG y le mostró su apoyo con sus palabras, además lamentó que en Francia no se le brindara el respeto que merecía por su calidad como futbolista y ser humano. Además sostuvo que no fue una buena noticia ni para el ni para el club que el argentino se marchara.

“¿Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va“, dijo Kylian Mbappé en palabras exclusivas para La Gazzetta dello Sport. Unas palabras claras y sinceras que echan por tierra todos los rumores de una mala relación entre ambos cracks, algo que se ha querido construir a través de los medios y que cada vez se vuelve más en un mito.

Messi y Mbappé en el PSG. (Foto: Ronaldo Schemidt – AFP/Getty)

“No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya Messi. No obtuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena“, dijo el crack francés y goleador de la última Copa del Mundo con su selección.

Mbappé nuevamente en el foco de la polémica

Mbappé se encuentra nuevamente en el ojo del huracán al hacerle saber al PSG que no renovaría su contrato, sin embargo salió a aclarar a través de sus redes sociales que quiere seguir en París y que no le ha pedido al club ni que lo venda al Real Madrid, ni nada por el estilo.

“No le pedí al PSG que me vendiera ni le dije que me voy al Real Madrid. Sólo les comenté mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más“, dijo Kylian Mbappé, futbolista que junto a Erling Haaland está llamado a ser quienes dominen al fútbol en los próximos años.

Por su parte Lionel Messi se encuentra concentrado con Argentina en China y posterior a esta gira firmará su nuevo contrato en la MLS para uniformarse con los colores del Inter Miami.

