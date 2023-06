Selección de México Sub-23 no puede ante España e igualó su amistoso en Madrid

España Sub-23 se enfrentó a la Selección de México Sub-23 este martes, y culminó con un empate a uno frente al combinado azteca, tras los goles de Fidel Ambriz en el minuto 12 y de Aimar Oroz en el 18.

A pesar de contar con la mayoría de jugadores de la Liga de Expansión (Segunda División), México demostró desde el inicio que llegó a Madrid a competir. Eso sí, sin imponer, como España, un ritmo alto, pero aprovechando sus virtudes para hacer daño.

En el minuto dos Eduardo Ágila remató en falso y diez más tarde acabó llegando el gol obra de Fidel Ambriz, capitán de la ‘tri’, quien aprovechó un despiste en la marca de Manu Sánchez y Abel Ruiz en un saque de esquina para adelantarse en el primer palo y hacer el 0-1.

Centrocampista de la Selección de México Sub-23 Fidel Ambriz. Foto: Juanjo Martín- EFE

El ‘5’ de México fue de los mejores de los suyos y derrochó confianza, como demostró en un disparo desde medio campo que fue a portería y que blocó Arnau Tenas con dificultad.

Eso sí, España encajó bien el golpe del tanto recibido y sólo tardó seis minutos en empatar. Abel Ruiz, quien no estuvo acertado en la definición, sin poder concretar los tres disparos que tuvo dentro del área, aguantó bien el balón de espaldas tras un robo alto de los de Santi Denia y le cedió el balón para la entrada de Aimar Oroz, quien no perdonó ante el guardameta Fernando Tapia.

Minuto 18 y el marcador reflejaba un 1-1 que Abel Ruiz en sus remates no pudo romper, como tampoco lo hizo un Ettson Ayón que en el minuto 33 mandó desviado un tiro desde dentro del área.

Tras el descanso, Santi Denia renovó a todo el once, con su idea de hacer pruebas con miras al Europeo, para lo que quería dar minutos a casi todos los jugadores. Además, sirvió para terminar de definir los cuatro descartes que tiene que comunicar el miércoles para formar la lista definitiva de 23 futbolistas.

Los cambios pillaron desprevenida a España al inicio de la segunda mitad, y Ali Ávila tuvo un remate dentro del área que, sin embargo, mandó al lateral de la red. Un susto tras el que los de Santi Denia se asentaron en el campo y dominaron el juego con mayor facilidad.

Desde dicho momento, los 22 jugadores de ambos equipos no lograron seguir con buen pie de cara al ataque, motivo por el cual el marcador final no se movió más y determinó un empate 1-1 que no tuvo más emociones ni para españoles ni para los mexicanos.

