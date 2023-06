A sus 46 años, Yoel Romero asegura que no tiene planes de retirarse: “Eso no existe”

Yoel Romero tendrá nuevamente la oportunidad de coronarse campeón de peso semicompleto cuando enfrente a Vadim Nemkov este viernes en Bellator 297, en la Arena Wintrust de Chicago. Independientemente del resultado de la pelea, el veterano de 46 años aseguró que el retiro no está en sus planes.

En una entrevista exclusiva con La Opinión, Romero confía en que puede llevarse la victoria e indicó que solo está enfocado en lo que sucederá después que gane el cinturón, por lo que no piensa en colgar los guantes. Agregó que a futuro planea volver al peso mediano, su categoría original.

“Eso de retiro no existe todavía en mi mente. Eso no existe. Ahora más que nunca estoy enfocado pensando en qué sucederá después de la victoria el 16, Dios mediante. No, no existe nada. No existe eso de palabra con R adelante, solamente Romero, pero nada de retiro”, dijo.

“Volver a la categoría original (peso mediano) es uno de los retos que tenemos. Es una de las metas que tenemos. Ir a 185“, añadió el Soldado de Dios.

Yoel Romero disputó el peso mediano del UFC con Robert Whittaker en 2017. Foto: Dylan Buell/Getty Images.

Por ahora, Yoel Romero solo está pensando en su pelea con Nemkov en Bellator 297 y tiene en la mira el cinturón de peso semicompleto de la compañía. Cabe destacar que esta sería su tercera oportunidad de coronarse campeón, ya que en su paso por el UFC tuvo dos veces el chance de alzarse con el título de peso mediano, pero perdió ante Robert Whittaker e Israel Adesanya en 2017 y 2020, respectivamente.

Yoel Romero, de 46 años, medallista de plata en Sydney 2000 y múltiple campeón en lucha libre, es uno de los artistas marciales más temidos en la historia de las MMA. Además, el Soldado de Dios cuenta con un récord de 15 triunfos y 6 derrotas, con triunfos notables sobre Chris Weidman, Lyoto Machida, Luke Rockhold, Melvin Manhoef, Tim Kennedy, Jacaré Souza y Derek Brunson.

Por su parte, Vadim Nemkov, de 30 años, no pierde desde 2016 y ha defendido su título de peso semicompleto en tres ocasiones. El ruso, favorito para la disputa, cuenta con una marca de 16 victorias y dos reveses.

