Yoel Romero busca arrebatarle el título a Vadim Nemkov en Bellator 297 para consagrar su carrera en MMA

Exclusiva

Yoel Romero buscará coronarse campeón cuando enfrente a Vadim Nemkov por el título mundial de peso semicompleto en Bellator 297, evento que se realizará el 16 de junio en la Arena Wintrust de Chicago. El ‘Soldado de Dios’, como también se le conoce, está muy feliz con esta nueva oportunidad que consagraría su carrera en las MMA.

Cuando el veterano peleador, de 46 años, pertenecía al UFC, fue retador al título de peso mediano en dos ocasiones, su categoría original, pero no pudo conseguirlo. En 2017, Romero se enfrentó al excampeón Robert Whittaker y perdió por decisión unánime. Luego, en 2020, frente a Israel Adesanya repitió el mismo resultado.

Tras su salida del UFC, Yoel Romero inició su paso en Bellator sumando su cuarta derrota consecutiva. La mala racha no desanimó al cubano y en sus dos siguientes presentaciones noqueó a Alex Polizi y Melvin Manhoef, para obtener el chance de intentar arrebatarle el título a Nemkov.

El combate, que estaba programado originalmente para febrero de este año en el evento Bellator 290, se retrasó tras el retiro del ruso por una lesión que sufrió en la defensa del título ante Corey Anderson en noviembre de 2022. Ahora ambos chocarán los puños dentro de dos semanas en la edición 297 de la compañía.

Israel Adesanya venció a Yoel Romero en 2020 en Las Vegas en su segunda oportunidad por el título mediano de UFC. Crédito: Harry How/Getty Images

Feliz por disputar el título mundial

En una entrevista exclusiva con La Opinión, Yoel Romero nos comentó cómo se siente con esta nueva oportunidad y lo que podemos esperar de esta pelea que podría coronarlo monarca mundial del peso semicompleto de Bellator.

“Te diré que me siento contento, feliz, bendecido de poder estar haciendo las cosas que hago, lo que me gusta, lo que amo y que pueda estar en esta gran compañía, poder estar disputando el título mundial. Creo que me siento muy bien. Me siento feliz de poder estar en esta página de mi vida y estar disputando el título mundial“, expresó.

El Soldado de Dios explicó que su preparación para la pelea ha ido viento en popa, a pesar de que en dos ocasiones tuvo que cancelarse el campamento, pero dio las gracias a sus entrenadores porque han sabido manejar estos cambios de la mejor manera y hacer los ajustes necesarios para estar de la mejor manera.

“Gracias a Dios no ha habido ningún contratiempo y ninguna lesión en todo el campamento, ya que el campamento si hubo que recomenzarlo dos veces por las veces que se pospusieron las peleas. (…) Nos hemos sentido muy bien y nada, estamos listos para el día 16″, aseguró.

Yol Romero, número 3 del ranking, ha estudiado muy bien a Vadim Nemkov y, tras analizar su juego, el cubano indicó que el ruso el 70% de las veces hace los mismos movimientos sobre el octágono que “le han dado el éxito” hasta ahora.

“Hemos visto videos de él. Yo tuve la dicha de verlo pelear en vivo cuando defendió su título mundial frente a Corey (Anderson) ahí en Chicago, donde vamos a pelear nosotros ahora, y eso, no quiero decir que me da ventaja, pero sí me da un margen de ver cómo se mueve, las cosas que hace. Que no va a hacer lo mismo, no creo que vaya a hacer lo mismo, pero sí un 70% (que va a repetir sus movimientos) porque cuando tú analizas las peleas que ha hecho él, generalmente hace casi siempre lo mismo. Cambia una o dos cosas dependiendo del contrincante que tenga al frente, pero casi siempre recurre a lo que le ha dado el éxito. Entonces hemos trabajado en ello y nos sentimos bien”, afirmó.

Un error puede cambiar el destino de la pelea

Ambos peleadores tienen poder en las manos. De las 15 victorias de Romero, 13 llegaron por la vía del nocaut, en cambio, Nemkov de sus 16 triunfos, 11 son por finalizaciones. A pesar de esto, el Soldado de Dios no cree que la pelea se pueda acabar rápidamente, ya que para él es impredecible lo que pueda suceder, aunque sabe que un error puede costarle el combate a cualquiera de los dos.

Para el cubano es fundamental prepararse mentalmente para los cinco asaltos que dura la pelea y saber que puedes estar en situaciones adversas (de pie, contra la reja o en el piso) o de ventaja en el octágono, por lo que es necesario controlar la ansiedad y ser cauteloso a la hora de buscar un nocaut.

“Para serte sincero, las peleas son impredecibles y puedes haber hecho un campamento, puedes tener una estrategia, una táctica para llevar un combate y puedes estarlo haciendo durante tres meses, pero en la vida hay complicaciones y hay veces que hay que improvisar. (…) No veo la pelea como que se va a acabar o se va a ir a decisión. La pelea se va a dar como nosotros la manejemos y como se manejen los tiempos en el octágono ese día y con esa mentalidad es la que vamos“, explicó.

Agregó: “Ahora, sí puede haber un nocaut porque él tiene también mano y, si cometo un error, puede llegar su mano, puede llegar su pierna. Él trabaja bien con las manos y los pies. Lo conocemos bastante, sabemos que él trabaja bastante las combinaciones de manos y piernas, incluso creo que va a venir con unos golpes de sorpresa. Es bien impredecible (la pelea). El que cometa un error, de cualquiera de los dos pudiera venir un golpe demoledor y que pueda hacer que la pelea se acabe, pero todo está en lo que nosotros podamos apostar esa noche y en lo que podamos descifrar el uno del otro”.

Para finalizar, Yoel Romero, quien confía en que esa noche pueda titularse como campeón en Bellator, confirmó que uno de los retos que tiene es volver al peso mediano, su categoría original.

Yoel Romero, de 46 años, medallista de plata en Sydney 2000 y mútiplecampeón en lucha libre, es uno de los artistas marciales más temidos en la historia de las MMA. El nacido en Pinar del Río, Cuba, tiene victorias notables sobre Chris Weidman, Lyoto Machida, Luke Rockhold, Melvin Manhoef, Tim Kennedy, Jacaré Souza y Derek Brunson. Además, el Soldado de Dios cuenta con un récord de 15 triunfos y 6 derrotas.

Por su parte, Vadim Nemkov, de 30 años, no pierde desde 2016 y ha defendido su título de peso semicompleto en tres ocasiones. El ruso, favorito para la disputa, cuenta con una marca de 16 victorias y dos reveses.

Sigue leyendo:

· Video: Con estos fulminantes golpes acabó Yoel Romero con sus rivales

· Irene Aldana está agradecida por la oportunidad de luchar por el cinturón: “Vamos por el cuarto”

· La mexicana Irene Aldana reemplaza a Peña y buscará el cuarto cinturón para México en UFC