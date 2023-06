Alejandro Sanz firma contrato con la disquera Sony Music

Luego de grabar durante 11 años para Warner y 12 para Universal, el cantante Alejandro Sanz firmó el 13 de junio en Madrid un contrato con la compañía Sony Music. En su cuenta de Instagram él publicó varias fotos del acuerdo, presentando también al equipo de la compañía. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

“Feliz de unirme a la familia de Sony Music, una compañía donde tengo muchos amigos, con los que comparto el AMOR por la MÚSICA. Estoy seguro que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta. Hoy comienza un nuevo camino. Amigos y música, no puedo pedir más. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos 🙌”, fue el mensaje con el que el cantante español informó a sus fans sobre su contrato con esta disquera, que es la tercera con la que trabaja en su larga trayectoria profesional.

Afo Verde, CEO de Sony Music Latin-Iberia, comentó a Billboard su satisfacción de tener a un artista como Alejandro Sanz ingresando al elenco de su empresa: “Estamos muy honrados y emocionados de darle la bienvenida a Alejandro a Sony Music y deseamos profundamente que esta sea una etapa muy feliz en su vida. Será, sin duda, un lujo para todos nosotros trabajar desde hoy con un artista maravilloso, y no sólo por su excelencia profesional, sino también por su calidad humana”.

Sigue leyendo: