NASA dice que puede haber vida en la Luna después de todo

Al observar imágenes de la Luna desde la Tierra, resulta evidente que se trata de un lugar desolado en comparación con nuestro propio planeta. Carece de agua, nubes y parece una cáscara muerta, desprovista de vida. No obstante, según cree de un científico de la NASA, la Luna podría ser mucho más intrigante de lo que aparenta.

Prabal Saxena, científico planetario del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, sostiene que existe la posibilidad de que haya vida microbiana en entornos tan hostiles como los de la Luna.

“Una de las cosas más sorprendentes que ha descubierto nuestro equipo es que, dadas las recientes investigaciones sobre los rangos en los que puede sobrevivir cierta vida microbiana, puede haber nichos potencialmente habitables para esa vida en zonas relativamente protegidas de algunos cuerpos sin aire“, declaró Saxena a Space.com.

Dicha vida microbiana podría estar albergada por los cráteres superfríos permanentemente ensombrecidos del polo sur lunar, que, según Saxena, pueden poseer las propiedades que permitan la supervivencia e incluso el crecimiento episódico de cierta vida microbiana.

Entre otras cosas, esto se debe a que algunas regiones de estos cráteres, en permanente oscuridad, no se ven afectadas por la radiación nociva del Sol, por lo que podrían ser un refugio seguro para microbios extremos.

El científico se pregunta así si formas de vida originadas en la Tierra, por ejemplo, pequeños fragmentos de nuestro planeta que podrían haber sido lanzados a la Luna en forma de “meteoritos terrestres” –rocas lanzadas al espacio por potentes impactos cósmicos–, podrían haber sobrevivido al viaje hasta allí.

Y eso es más relevante que nunca, ya que la NASA aún tiene 13 lugares cerca del polo sur entre los que elegir para su próxima misión Artemis 3, la primera misión tripulada a la superficie de la Luna –que planea aterrizar a finales de 2025– desde que los caminantes lunares del Apolo 17 levantaran el polvo gris en diciembre de 1972.

Según Heather Graham, geoquímica orgánica del Centro Goddard de la NASA y miembro del equipo del estudio Saxena, se trata de una posibilidad real. Sin embargo, eso no significa que los microbios terrestres también hayan sobrevivido a ese viaje al espacio profundo.

“Aunque la transferencia extraterrestre de moléculas orgánicas de fuentes meteoríticas es muy probable, y de hecho se ha observado en nuestro propio análisis de meteoritos terrestres, la transferencia de microbios de fuentes similares no tiene el mismo peso de evidencia”, dijo Graham. “Puede ser una idea interesante, pero sin datos viables esta vía no puede incluirse en este estudio”, agregó.

Will Artemis astronauts look for life on the moon? https://t.co/nh18OrlP3D pic.twitter.com/Ii8nygszh3

— SPACE.com (@SPACEdotcom) June 9, 2023