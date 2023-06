Las Águilas del América siguen heridas por la salida de Fernando Ortiz

Las Águilas del América siguen sin encontrar a un entrenador luego de la era de Fernando Ortiz. El Tano ha dejado un gran vacío en el banquillo azulcrema luego de que decidiera dar un paso al costado tras ser eliminado de la Liga MX por las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, la decisión del argentino sigue siendo una herida abierta en el conjunto azulcrema y así lo expresó Santiago Baños, presidente del Club América.

Luego de que las Chivas de Guadalajara lograran una épica remontada 4-2 y de esta forma eliminar al conjunto azulcrema de las semifinales de la Liga MX, Fernando Ortiz decidió que era el momento de irse del banquillo y bajarse del proceso. Pero Santiago Baños confesó que no quedó a gusto con la forma en la que se fue el sudamericano.

“Creo que sobre todo las formas; si tú me hablas terminando el partido, y nos sentamos, y me dices, ‘oye, estoy pensando esto y esto’, yo le hubiera respondido, ‘sabes qué, porque no, mañana nos juntamos, nos tomamos un café, más fríos y lo vemos; y si sigue está bien, entonces salimos a dar una conferencia, y decimos gracias señores“, dijo Baños en una entrevista con TUDN.

El directivo del conjunto azulcrema remarcó que no estuvo de acuerdo con el manejo de la derrota por parte del entrenador y por haber tomado una decisión sin antes haberla comunicado a la directiva.

“Tan amigos como siempre, se termina la relación laboral, como pasa muchas veces, y cada quien en su camino, yo creo que las formas de ellos no son las adecuadas, pero bueno, eso ya pasó”, agregó.

Las Águilas del América no han podido pasar la página de su anterior ciclo. Una de las principales razones es que no ha encontrado a un nuevo entrenador que dirija el siguiente proceso de la institución azulcrema. A pesar de que se han puesto varios nombres sobre la mesa, no llega el nuevo líder al Club América que sane la herida dejada por Fernando Ortiz.

